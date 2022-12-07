العالم اليوم - الإمارات تطلق مبادرة جديدة لتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - أطلقت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات، الأربعاء، مبادرة "100 شركة من المستقبل"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمستقبل.

وتستهدف المبادرة تسليط الضوء بشكل سنوي، على أفضل 100 شركة صاعدة في البلاد، من شأنها تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات.

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن الإمارات حريصة على تدشين مبادرات استشرافية تساهم بشكل كبير في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد ليكون نموذجاً مستقبلياً يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية.

وتستهدف المبادرة دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة في الدولة.

من جهتها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الشراكة مع وزارة الاقتصاد في إطلاق مبادرة 100 شركة من المستقبل تمثل مبادرة أولى ضمن سلسلة مبادرات يعمل عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم جاهزية دولة الإمارات والحكومة للمستقبل في كافة القطاعات.