الرئيس الصينى يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه كان فى استقبال الرئيس الصينى لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولى، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وتأتى زيارة الرئيس الصينى إلى الرياض، لحضور القمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين - مجلس التعاون الخليجى، فضلا عن القيام بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية.