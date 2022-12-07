الكرملين: ميزانية الدفاع الأمريكية تهدد استقرار أوروبا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ميزانية الدفاع الأمريكية تعد مواجهة، ولها عواقب طويلة الأجل لزعزعة استقرار الوضع فى القارة الأوروبية.





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