العالم اليوم - "تايم" تختار شخصية العام.. رئيس دولة تشهد حالة حرب

انتم الان تتابعون خبر "تايم" تختار شخصية العام.. رئيس دولة تشهد حالة حرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - اختارت مجلة "تايم"، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "شخصية العام" لعام 2022 الأربعاء، قائلة إنه ألهم الأوكرانيين ونال إشادات عالمية لشجاعته في مقاومة "الغزو الروسي المدمر".

وفي أسباب منحه لقبها السنوي أشارت المجلة إلى أنه "رفض مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف عند اندلاع الحرب في غمار تساقط القنابل الروسية، بل إن الممثل الكوميدي السابق حشد مواطنيه في عمليات بث تلفزيوني من العاصمة وجاب بلاده التي مزقتها الحرب".

وزار زيلينسكي، الثلاثاء، القوات الأوكرانية قرب جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

وكتبت المجلة تقديرا للزعيم (44 عاما) "اعتمد نجاح زيلينسكي في كونه قائدا في وقت الحرب على حقيقة أن الشجاعة مُعدية، وقد تفشت في قيادة أوكرانيا السياسية في الأيام الأولى من حرب مع إدراك الجميع أن الرئيس صامد بجانبهم".

واختير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، "شخصية العام "في 2021، وهو عام شهد تربع شركته لتصنيع السيارات الكهربائية على عرش شركات تصنيع السيارات الأعلى قيمة سوقية في العالم.