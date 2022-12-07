العالم اليوم - كشف تفاصيل الهجوم الأوكراني "الكبير"

انتم الان تتابعون خبر كشف تفاصيل الهجوم الأوكراني "الكبير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - كشف مصدر عسكري غربي في واشنطن لـ "دوت الخليج"، أن القوات الأوكرانية استخدمت مسيرات روسية الصنع في استهدافها قاعدتين جويتين روسيتين جنوب شرق موسكو الإثنين الماضي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن استخدام القوات الأوكرانية للمسيرات روسية الصنع "وفّر لها غطاءً للإفلات من الدفاعات الروسية وأجهزة الرادار، خلال عمليات استهدافها للقاعدتين الجويتين".

ووفق المصدر فقد اجتازت المسيرات الأوكرانية مئات الأميال في عمق الأراضي الروسية، ودمّرت قاذفتين استراتيجيتين نوويتين روسيتين من طراز "توبوليف-95" في القاعدتين.

وختم المصدر بالقول إن أوكرانيا "تظهر يوما بعد يوم قدرات عسكرية متطورة على احتمالات استهدافها موسكو بحد ذاتها، إذا ما قررت ذلك".

واشنطن لا تشجع أوكرانيا على تجاوز الحدود

قالت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا ولا تمكّنها من شن هجمات تتجاوز حدودها، وذلك غداة هجوم استهدف قاعدتين في قلب الأراضي الروسية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إحاطة بواشنطن: "نحن لا نمكّن أوكرانيا من تنفيذ ضربات خارج حدودها. نحن لا نشجعها أيضا على شن هجمات خارج حدودها".

وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وسيادتها، مؤكدا أن واشنطن لم تزود كييف بأي أسلحة لاستخدامها داخل روسيا.

وشدد على أن الولايات المتحدة أخبرت الأوكرانيين بوضوح أن هذه الأسلحة هي لأغراض دفاعية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الإثنين نقلا عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وأفادت الصحيفة بأن الطائرات المسيرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضرارا بعدة طائرات أخرى.