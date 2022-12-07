جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، ضبط خلية إرهابية خططت لهجوم على البرلمان، وقال الادعاء الألمانى، إنه تم اعتقال 25 شخصا يشتبه فى انتمائهم لمنظمة متطرفة بـ 11 ولاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا: اعتقال ضابط سابق بالجيش الألمانى على صلة باليمين المتطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.