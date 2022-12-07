روسيا: سياسة الغرب الهادفة لعزلنا «فشلت»

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، أن سياسة الدول الغربية الهادفة إلى عزل روسيا قد فشلت بالفعل، مشيرا إلى أن هذه السياسة لا تدعمها معظم الدول.





جاء ذلك فى تصريح صحفى تعقيبا على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية الذى ينص على استبعاد روسيا من مجموعة العشرين.

وقال جروشكو - فى تصريحاته - "إننا نرى أن الغرب يهدف إلى عزل روسيا، وأن جزءا من هذه السياسة - التى فشلت بالفعل - هو محاولة استبعاد روسيا من مختلف الصيغ الدولية، ولكن غالبية العالم لا يدعم هذه المحاولات".

وأضاف أن "موسكو تأخذ كل ما تفعله واشنطن على محمل الجد، ولكن تاريخيا فإن المحاولات الأمريكية لعزل روسيا محكوم عليها بالفشل لأنه لا يمكن فصل أى دولة عن العلاقات الدولية خاصة دولة مثل روسيا لأنها تُعتبر لاعبا رئيسيا ومن الضرورى التعامل معها".

وتابع جروشكو: "لسوء الحظ نرى اليوم أن العديد من الدول مستعدة لإخضاع سياساتها لمصالح الدول الأخرى، وهذا ما حدث مع الاتحاد الأوروبى الذى أصبح بالمعنى السياسى أداة تخدم المصالح الأمريكية".

يأتى ذلك بعد أن أشارت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى فى المواد التوضيحية لمشروع الميزانية الذى صدر أمس الثلاثاء، إلى أن واشنطن تعتزم السعى لاستبعاد روسيا من عدد من المنظمات الدولية بما فى ذلك مجموعة العشرين.