مصرع 16 شخصا فى تصادم شاحنة عسكرية روسية بـ حافلة فى كييف

جدة - نرمين السيد - اصطدمت شاحنة عسكرية روسية وحافلة صغيرة مدنية فى منطقة بشرق أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع 16 شخصاً على الأقل وإصابة أربعة آخرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.





وأشار رئيس السلطة الروسية المعينة فى منطقة دونيتسك دينيس بوشلين إلى هذه الحصيلة فى بيان، لافتاً إلى أن الحادث وقع على طريق بين مدينتى شاختارسك وتوريز. وأضاف بوشلين "هذه المأساة أودت بـ16 شخصاً بينهم بعض المدافعين عنا"، دون أن يحدد عدد العسكريين الذين سقطوا. وأظهرت صور من مكان الحادث نشرتها وسائل إعلام محلية المركبتين المتضررتين بشكل كبير، وهما حافلة صغيرة وشاحنة نقل جنود عسكرية عليها إشارة V، إحدى العلامات التى تدل على الجيش الروسى فى أوكرانيا.



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