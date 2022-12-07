برلين: نبحث عن أى اتصالات جرت بين الخلية الإرهابية وروسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات الألمانية، أن المعتقلين بالخلية الإرهابية لديهما مجلس قيادة وفرع عسكرى، مؤكدة أنه يتم البحث عن أى اتصالات جرت بين الخلية الإرهابية وروسيا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، ضبط خلية إرهابية خططت لهجوم على البرلمان، وقال الادعاء الألمانى، إنه تم اعتقال 25 شخصا يشتبه فى انتمائهم لمنظمة متطرفة بـ 11 ولاية.