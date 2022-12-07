العالم اليوم - الولايات المتحدة تعتزم مضاعفة شحناتها من الغاز إلى بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها ستزيد شحناتها من الغاز إلى المملكة المتحدة بشكل حاد، في إطار اتفاق شراكة حول أمن الطاقة.

وذكر بيان حكومي بريطاني أنه في السنوات المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة زيادة كميات الغاز المصدرة إلى المملكة المتحدة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021 "لضمان أمن الإمدادات والتخفيف من تقلب الأسعار".

وبذلك، تنوي واشنطن تصدير من 9 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر الموانئ البريطانية وخاصة "ملء مخزون الغاز"، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "ستعملان على تقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتعزيز تعاونهما في مجال كفاءة الطاقة، النووية والمتجددة"، في إطار الشراكة الجديدة.

ستقود هذه الجهود مجموعة العمل الأميركية البريطانية الجديدة، وبينها كبار المسؤولين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين سيجتمعون للمرة الأولى الخميس.

ارتفعت أسعار الطاقة بشدة منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد ذروة وباء كوفيد-19، وتسارعت منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في العديد من مناطق العالم ما أثار أزمة في تكاليف المعيشة.