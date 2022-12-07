العالم اليوم - رونالدو يعلق على انتصار البرتغال "الكاسح".. وانتقاله للنصر

انتم الان تتابعون خبر رونالدو يعلق على انتصار البرتغال "الكاسح".. وانتقاله للنصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - بعد مباراة كبيرة للبرتغال، لم يكن كريستيانو رونالدو طرفا فعالا فيها، علق الأخير على الانتصار الكبير بنتيجة 6-1 ضد سويسرا.

وتفاوتت التحليلات، حول كريستيانو رونالدو، حيث أشار البعض إلى إنه كان مستاء من الجلوس على دكة البدلاء، بينما أشار آخرون إلى إنه احتفل بأهداف منتخب بلاده من على الدكة.

ولكن رونالدو علق على حسابه الرمسي في موقع إنستغرام، بعد النتيجة الكبيرة، وأبدى إعجابه "بحيوية" المنتخب.

ونشر رونالدو: "يوم رائع للبرتغال، ونتيجة تاريخية في أكبر مسابقة في عالم كرة القدم. عرض راقي من فريق مليء بالمواهب والشباب. مبروك لمنتخبنا الوطني. الحلم يتواصل حتى النهاية. هيا يا برتغال".

وأثار رونالدو الجدل بعدما خرج من ملعب المباراة مبكرا، ولم يذهب لتحية جماهير البرتغال مع زملائه اللاعبين.

وكان مدرب المنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس، قد قرر إخراج رونالدو من التشكيلة الأساسية أمام سويسرا، واستبداله بالمهاجم الشاب غونسالو راموس، الذي تألق وسجل 3 أهداف.

الانتقال للنصر

كما رد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء المتداولة حول موافقته على العرض الكبير المقدم من النصر السعودي للعب ضمن صفوفه بداية من الفترة الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية وعالمية قد أشارت إلى توصل نادي النصر لاتفاق مع النجم البرتغالي، ينضم بموجبه "الدون" إلى صفوف النادي السعودي في الأول من يناير المقبل بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل نحو 200 مليون دولار سنويا.

وتداول فيديو لرد رونالدو، في المنطقة المختلطة على هامش مباراة البرتغال وسويسرا في ثمن نهائي المونديال، على سؤال من عدة قنوات عالمية حول حقيقة موافقته على عرض النصر السعودي واللعب ضمن صفوفه، بقوله: "لا، ليس صحيحا انتقالي لصفوف النصر السعودي، وتركيزي الحالي منصب على كأس العالم".