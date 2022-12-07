ميقاتي: مساعدات للبنان من برنامج الأغذية بـ5 مليارات دولار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الإثنين، الاتفاق مع برنامج الأغذية على صرف مساعدات لبلاده بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك بين ميقاتي ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات في السراي الحكومي، وسط بيروت.

وذكر ميقاتي أن "المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أمريكي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة".

وتابع: "البرنامج وعد أن تكون المنتجات التي سيتم شراؤها، من السوق اللبنانية بالكامل".

وبدأ البرنامج عمله في لبنان منذ، 2012، عقب النزوح السوري، وكان مخصصا لمنح المساعدات الغذائية للنازحين السوريين، وفق ميقاتي.

وأردف ميقاتي: "البرنامج كان يصرف مساعدات بنسبة 70 بالمئة للسوريين، و30 بالمئة للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا.. سيتم صرف المبلغ الجديد بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين في البلاد".

بدوره، قال الوردات، إن "المشروع سيقدم وسيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية للمستفيدين من البرنامج، كما سيتم زيادة عدد المستفيدين منه."

ويتواجد في لبنان حاليا 2.08 مليون نازح سوري، وفق الأمن العام اللبناني.

ومنذ 3 أعوام، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية.

والعام الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

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