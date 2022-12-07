روسيا تتوعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال جروشكو - إنه "من الطبيعى أن نفكر فى اتخاذ تدابير تقييدية مضادة فى حال كان ذلك فى مصلحتنا".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبى ودول غربية أخرى تجاوزت بالفعل السلوك العقلانى، فمعظم هذه العقوبات بدأت فى الواقع تؤثر على المصالح الأساسية للأوروبيين أنفسهم".

يُذكر أن المفوضية الأوروبية وممثلو دول الاتحاد الأوروبى ناقشوا مؤخرا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، والتى قد تشمل 180 عقوبة جديدة، بما فى ذلك فى مجال التكنولوجيا والتمويل والإعلام.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية عن مصادر دبلوماسية، قولها "إن هناك ثقة فى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات ضد روسيا بسرعة نسبية، ربما قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية وقمة الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل".