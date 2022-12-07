الكرملين: الاعتقالات فى ألمانيا شأن داخلى ولا علاقة لروسيا به

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، ضبط خلية إرهابية خططت لهجوم على البرلمان، وقال الادعاء الألمانى، إنه تم اعتقال 25 شخصا يشتبه فى انتمائهم لمنظمة متطرفة بـ 11 ولاية.

وبحسب الادعاء الألمانى، فأن الاعتقالات شملت صفوف حزب البديل الألمانى ضمن حملة المداهمات ضد عناصر من أقصى اليمين.