خططت للحرب الأهلية والسيطرة على الحكم.. تفاصيل ضبط خلية إرهابية بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية، فإن الخلية يمينة متشددة كانت تخطط للإطاحة بالنظام الحالى.

قالت المتحدثة باسم مدينة كارلسروه، إن 22 من المعتقلين أعضاء فى منظمة إرهابية، بالإضافة إلى القبض على شخصين يعتبرا زعماء العصابة، وثلاثة آخرين مؤيدين، مشيرة إلى أن المتهمين خططوا للإطاحة بالحكومة وقلب نظام الحكم.

50 شخصًا خططوا لإحداث حرب أهلية

ويتهم مكتب المدعى العام الفيدرالى 50 امرأة ورجلًا بتشكيل منظمة إرهابية، من أجل القضاء على النظام الدستورى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وإنشاء دولة على غرار الإمبراطورية الألمانية لعام 1871.

وذكر موقع "تاجز شاو" الألمانى، خططت المجموعة لاقتحام مبنى "الرايخستاج" مقر انعقاد البرلمان الألمانى، لإحداث حرب أهلية من خلال مهاجمة إمدادات الطاقة، وإقالة الحكومة الفيدرالية من أجل الاستيلاء على السلطة بعد ذلك.

جندى ألمانى من بين المتهمين

ووفقا للقناة الإخبارية، فإن التحقيقات التى أجراها مكتب المدعى العام الفيدرالى، ضد المشتبه بهم من مشهد "مواطن الرايخ"، موجهة أيضًا ضد جندى من قيادة القوات الخاصة فى الجيش الألمانى "KSK".

وبحسب صحيفة "سود ويستشه"، فإن من بين المشتبه بهم الرئيسيين "أمير المنظمة"، عضو سابق فى حزب البديل من أجل ألمانيا فى البوندستاج.

عملية موسعة لمكافحة الإرهاب

من جانبه، وصف ماركو بوشمان، وزير العدل الاتحادى، المداهمة التى جرت على مستوى البلاد بأنها عملية لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا عبر تدوينة له على "تويتر"، أن هناك اشتباهًا فى أنه تم التخطيط لهجوم مسلح على هيئات دستورية.

من هم مواطنو الرايخ؟

ويعتبر "مواطنى الرايخ" هم أشخاص لا يعترفون بالجمهورية الفيدرالية وهياكلها الديمقراطية، بالإضافة إلى رفضهم دفع الضرائب، يشكلون دائمًا صراعًا مع السلطة، يقدر عددهم بـ21 ألف شخص، وفى 2016 أطلقوا النار على أربعة من رجال الشرطة.