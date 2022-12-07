مصرع 16 شخصاً في تصادم شاحنة عسكرية روسية وحافلة مدنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - اصطدمت شاحنة عسكرية روسية وحافلة صغيرة مدنية في منطقة بشرق أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو، مما أسفر عن مصرع 16 شخصًا على الأقل وإصابة أربعة آخرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء.

واشار زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك (شرق) دينيس بوشلين الى هذه الحصيلة في بيان، لافتاً إلى أن الحادث وقع على طريق بين مدينتي شاختارسك وتوريز.

واضاف بوشلين “هذه المأساة أودت ب16 شخصا بينهم بعض المدافعين عنا” بدون أن يحدد عدد العسكريين الذين قُتلوا.

وأظهرت صور من مكان الحادث نشرتها وسائل إعلام محلية المركبتين المتضررتين بشكل كبير، وهما حافلة صغيرة وشاحنة نقل جنود عسكرية عليها إشارة V ، إحدى العلامات التي تدل على الجيش الروسي في أوكرانيا.

في سبتمبر/أيلول، أعلنت موسكو ضم منطقة دونيتسك الأوكرانية وإن لم تسيطر عليها بالكامل.