روسيا تنفي أي علاقة مع مجموعات إرهابية في ألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - نفت السفارة الروسية في برلين، اليوم الأربعاء، أي علاقة مع مجموعات “إرهابية” من اليمين المتطرف في ألمانيا بعد أن اعتقلت الشرطة الألمانية عددا من الأشخاص للاشتباه في أنهم خططوا لإطاحة الحكومة.

وقالت السفارة في بيان نقلته وكالات أنباء روسية “تلفت السفارة الروسية في ألمانيا الانتباه إلى حقيقة أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى”.

أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نبأ اعتقال 25 شخصا في مداهمات ضد متطرفين يمينيين مشتبه بهم بأنحاء البلاد في وقت مبكر من، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مدعين فيدراليين قولهم إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في 11 من أصل 16 ولاية ألمانية بحق أعضاء ما يسمى “حركة مواطني الرايخ”، الرافضين لدستور ألمانيا ما بعد الحرب ويدعون للإطاحة بالحكومة.