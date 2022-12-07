موسكو: لا علاقة لنا بأى مجموعات إرهابية فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الروسية فى برلين، إننا لا نتعامل مع أى مجموعات إرهابية أو غير قانونية فى ألمانيا، نافية علاقتها بعناصر خلية أقصى اليمين المعتقلين اليوم.

وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، ضبط خلية إرهابية خططت لهجوم على البرلمان، وقال الادعاء الألمانى، إنه تم اعتقال 25 شخصا يشتبه فى انتمائهم لمنظمة متطرفة بـ 11 ولاية.