العالم اليوم - تحركات طفيفة لأسعار الذهب وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأميركي

انتم الان تتابعون خبر تحركات طفيفة لأسعار الذهب وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - تحركت أسعار الذهب، الأربعاء، في نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك.

وأثرت معدلات الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وغيره من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

تحركات الأسعار

شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1773 دولارا للأونصة بحلول الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش، ليصعد بنسبة 0.10 بالمئة.

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وسجل مؤشر الدولار صعودا 0.2 بالمئة.

ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر، فيما من المرتقب عقد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.31 دولار.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 986.15 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1871 دولارا للأونصة.