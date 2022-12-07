إصابة 155 شخصا في تصادم قطارين في شمال شرق إسبانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أصيب عشرات الركاب في اصطدم قطارين بالقرب من مدينة برشلونة في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤولون إسبان. وقالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 155 شخصا.

ولم يدل المسؤولون بتفاصيل عن طبيعة الإصابات لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى عدم وقوع إصابات خطيرة.

كما ذكر رجال الإطفاء أنه لا يوجد محتجزون على متن القطارين.

وأوضح المسؤولون إن التصادم وقع على خط قطار في مونتكادا إي ريكساك، وهي بلدة تقع شمال برشلونة مباشرة.

وقالت إيستر كابيلا، ممثلة حكومة إقليم كتالونيا في مدريد، للإذاعة الوطنية الإسبانية إن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.