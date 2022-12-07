الكرملين: بوتين ورئيس الإمارات يناقشان سقف سعر النفط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحدثا هاتفيا، اليوم الأربعاء، لمناقشة التعاون في منظمة أوبك+ وسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على النفط الروسي.

وأضاف الكرملين في بيان أن محاولات تطبيق سقف على سعر النفط الروسي من جانب بعض الدول الغربية يتناقض مع “مبادئ التجارة العالمية”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بلاده تبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بكيفية الرد على فرض سقف لسعر نفطها.