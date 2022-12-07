إصابة 155 شخصا فى حادث تصادم قطارين بـ إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وتشهد إسبانيا العديد من حوادث القطارات، ففى يونيو الماضى، أصيب نحو 30 راكبًا، من بينهم اثنان بجروح خطيرة، فى حادث تصادم بين قطارين فى مقاطعة تاراجونا الإسبانية.

وفى ذات الشهر، أدى تصادم آخر بين قطارين إلى إصابة 14 شخصًا بجروح مختلفة، قيل إن اثنين منهم كانا بحالة خطيرة.