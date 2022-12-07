لافروف: الحكومة الأوكرانية تحولت إلى ذراع للغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا منعت استخدام اللغة الروسية فى القرم، كما عملت على طرد الروس.

وفيما يخص حلف الناتو، قال لافروف، إن الحلف ينتهك التزامات مجلس الأمن والتعاون فى أوروبا، وأصبح ينتشر فى المحيطين الهندى والهادئ.

كما أكد أن الناتو تخلى عن النهج الدفاعى مع توسعه 5 أضعاف.