اعتقال 25 شخصا بمداهمات ضد اليمين المتطرف بألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:35 صباحاً - أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نبأ اعتقال 25 شخصا في مداهمات ضد متطرفين يمينيين مشتبه بهم بأنحاء البلاد في وقت مبكر من، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مدعين فيدراليين قولهم إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في 11 من أصل 16 ولاية ألمانية بحق أعضاء ما يسمى “حركة مواطني الرايخ”، الرافضين لدستور ألمانيا ما بعد الحرب ويدعون للإطاحة بالحكومة.

وذكرت مجلة دير شبيجل الأسبوعية أن المواقع التي تم تفتيشها تشمل ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية ( كيه إس كيه) في بلدة كالو جنوبية غربي البلاد.

كانت الوحدة خضعت في السابق لتدقيق بشأن مزاعم انتماء بعض الجنود لليمين المتطرف.