وزير الخارجية الأردنى: فلسطين قضيتنا المركزية

وتابع الصفدى خلال مباحثات القمة المصرية الأردنية العراقية، أنه تم مناقشة القضايا المهمة لمصر والأردن والعراق، مضيفا أننا نعمل على تعزيز قدراتنا لمواجهة التحديات.
يشار إلى أن مباحثات القمة الثلاثية، كانت قد بدأت على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمان.
وتهدف آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة فى قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البرى، والربط الكهربائى والطاقة.
وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة بتاريخ 27 يونيو 2021 فى العاصمة العراقية بغداد، فى حين عُقدت القمة الثانية فى 25 أغسطس 2020، فى عمّان، وعُقدت القمة الأولى فى 24 مارس 2019.
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