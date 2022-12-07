وزير الخارجية العراقى: نواجه تحديات كبيرة أبرزها أمن الغذاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسين، خلال مؤتمر صحفى لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نواجه تحديات كبيرة أبرزها أمن الغذاء.

وتابع حسين، بأن آلية العمل المشترك مع مصر والأردن تتضمن مجالات مختلفة، مضيفا أننا نستند لخلق حالة التوازن فى العلاقات مع البلدين.

يشار إلى أن مباحثات القمة المصرية الأردنية العراقية، كانت قد بدأت اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمان.

وتهدف آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة فى قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البرى، والربط الكهربائى والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة بتاريخ 27 يونيو 2021 فى العاصمة العراقية بغداد، فى حين عُقدت القمة الثانية فى 25 أغسطس 2020، فى عمّان، وعُقدت القمة الأولى فى 24 مارس 2019.