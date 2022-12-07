بايدن: نعمل على زيادة فرص خلق الوظائف والتركيز على الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وأكد بايدن، خلال تفقده لمصنع جديد للشرائح الإلكترونية فى مدينة "فناكس" بولاية أريزونا تعكف على بنائه شركة تايوانية، على تراجع التضخم وانخفاض أسعار البنزين. وأضاف أن هذه المصانع قد تمثل نقطة تحول تغير قواعد اللعبة كما ستقوم "تى أس أم سى" التايوانية باستثمار 40 مليار دولار، وهو أكبر استثمار تشهده ولاية أريزونا فى تاريخها. وسيتم من خلالهه خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة فى مجال الإنشاءات و10 آلاف أخرى فى مجال التكنولوجيا. ونشهد حاليا تراجع للتضخم فى المتاجر. لافتا إلى انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من مستويات قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

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