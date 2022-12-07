كوريا الجنوبية والفلبين تناقشان التعاون فى مجال الطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس اللجنة الخاصة للطاقة النووية فى الفلبين مارك أو. كوجوانك - خلال اجتماعه مع المسؤول الرفيع فى الصناعة الكورى الجنوبى تشونج يونج-جيل، وفقا لوكالة الأنباء الكورية- إن بلاده كانت تسعى لتعزيز دور توليد الطاقة النووية للتعامل مع تغير المناخ وأزمة الطاقة، مضيفا أن تعاون كوريا الجنوبية ضرورى لإجراء الاختبارات اللازمة لاستئناف البناء، مقدما الطلب لاستئناف المشروع المتعثر منذ فترة طويلة لبناء محطة للطاقة النووية.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على الحاجة إلى تعزيز الاتصالات والمشاورات بين حكومتيهما وقطاعات الأعمال فيما يتعلق بالمشروع.

يذكر أن الفلبين أطلقت مشروع بناء محطة للطاقة النووية فى منطقة باتان، على بعد حوالى 100 كيلومتر غرب مانيلا، فى السبعينيات، لكن لم يتم تشغيل المنشأة وسط مخاوف تتعلق بالسلامة فى أعقاب كارثة 1986 فى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية فى أوكرانيا.

وفى الشهر الماضى، أعرب الرئيس الفلبينى فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، عن أمله فى العمل المشترك مع كوريا الجنوبية فى مشروع محطة الطاقة النووية خلال اجتماع مع الرئيس الكورى يون سيوك-يول فى كمبوديا.