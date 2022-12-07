حسام زكى: الوضع فى الصومال صعب.. ونصف الشعب يحتاج معونات غذائية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وجود ثقة فى الأرقام التى تقوم الأمم المتحدة بإصدارها بخصوص حالة الجفاف فى دولة الصومال، بسبب وجودها الدائم والمستمر هناك، عدا المواقع التى لا يمكن دخولها نتيجة للصعوبات الجغرافية، أو التى تعانى من انتشار لتنظيم الشباب الإرهابى.





وأضاف "زكى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد، فى برنامج "هذا المساء" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأرقام التى تُصدر بخصوص أزمة الجفاف فى الصومال مقلقة للغاية، وبخاصة أنه لا تلوح فى الأفق فرص لهطول الأمطار، لافتًا إلى أنّ الصومال يستعد لدخول موسمه السادس دون أمطار، وهو ما يجعل 50% من السكان فى حاجة لمعونات غذائية قد تنقذ آلاف الصوماليين.

وتابع، أن الحل طويل الأمد للأزمة بالصومال يكمن فى مساعدة الصوماليين على أن يقيموا بنية أساسية تساعدهم على الحصول على المياه، مثل حفر الآبار فى بعض المناطق من أجل دعم وتعزيز عمليات الزراعة، وبناء السدود وغيرها من الأفكار.

وأشار "زكى" إلى وجود اتفاق مع الأمم المتحدة، بخصوص حاجة الصومال للمضى قُدمًا فى مسارين متوازيين، متمثلان فى استمرار دعمه بالمعونات الغذائية، مع العمل الجاد للحفاظ على الموارد الموجودة لدى الصومال من المياه، عن طريق تمويل مستدام.

ونوّه بأن الموارد المائية للصومال ليست قليلة، لكنها لا يتم إدارتها جيدا، مؤكدًا على ضرورة أن يتم التكاتف العربى والدولى لمساعدة الصومال فى هذا الأمر، حيث ذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الاجتماع الذى جرى عقده بين الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، يستهدف أن يكون الجميع على موجة واحدة تستهدف دعم الصومال، والمشروعات التى يحتاجها.