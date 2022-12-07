وأضاف "زكى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد، فى برنامج "هذا المساء" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأرقام التى تُصدر بخصوص أزمة الجفاف فى الصومال مقلقة للغاية، وبخاصة أنه لا تلوح فى الأفق فرص لهطول الأمطار، لافتًا إلى أنّ الصومال يستعد لدخول موسمه السادس دون أمطار، وهو ما يجعل 50% من السكان فى حاجة لمعونات غذائية قد تنقذ آلاف الصوماليين.
وتابع، أن الحل طويل الأمد للأزمة بالصومال يكمن فى مساعدة الصوماليين على أن يقيموا بنية أساسية تساعدهم على الحصول على المياه، مثل حفر الآبار فى بعض المناطق من أجل دعم وتعزيز عمليات الزراعة، وبناء السدود وغيرها من الأفكار.
وأشار "زكى" إلى وجود اتفاق مع الأمم المتحدة، بخصوص حاجة الصومال للمضى قُدمًا فى مسارين متوازيين، متمثلان فى استمرار دعمه بالمعونات الغذائية، مع العمل الجاد للحفاظ على الموارد الموجودة لدى الصومال من المياه، عن طريق تمويل مستدام.
ونوّه بأن الموارد المائية للصومال ليست قليلة، لكنها لا يتم إدارتها جيدا، مؤكدًا على ضرورة أن يتم التكاتف العربى والدولى لمساعدة الصومال فى هذا الأمر، حيث ذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الاجتماع الذى جرى عقده بين الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، يستهدف أن يكون الجميع على موجة واحدة تستهدف دعم الصومال، والمشروعات التى يحتاجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام زكى: الوضع فى الصومال صعب.. ونصف الشعب يحتاج معونات غذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.