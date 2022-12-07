الاحتلال يشن حملة اعتقالات بـ الضفة.. وإصابات فى نابلس ورام الله

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر طبية بإصابة 3 مواطنين، أحدهم بالرصاص الحى بشكل سطحى بالرأس والظهر ونقل إلى مستشفى رفيديا لتلقى العلاج، بينما أصيب مواطنان آخران بشظايا وتم تقديم الإسعاف لهما ميدانيا. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المواطنين، من مناطق متفرقة بالضفة والقدس طالت أكثر من 10 مواطنين. واقتحم جيش الاحتلال مدن نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل. وأفادت وزارة الصحة، بإصابة شاب بالرصاص الحى فى الصدر والحوض خلال عدوان الاحتلال على كفر عين شمال غرب رام الله، ووصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة.

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