ألمانيا.. ضبط خلية إرهابية خططت لهجوم على البرلمان

جدة - نرمين السيد - وقال الادعاء الألمانى، إنه تم اعتقال 25 شخصا يشتبه فى انتمائهم لمنظمة متطرفة بـ 11 ولاية.

وكانت ألمانيا قد شهدت أمس الثلاثاء، هجوما بإحدى المدارس أسفر عن إصابة تلميذتان، بحسب ما قال متحدث باسم الشرطة.

وأضاف أنه تم اعتقال الأشخاص داخل المبنى دون أن يوضح عددهم وما إذا كان أى منهم هو المهاجم المشتبه فيه.