العالم اليوم - إحباط مخطط إرهابي يستهدف برلمان ألمانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - نفذت الشرطة الألمانية، الأربعاء، عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، حسبما أعلن مدعون فدراليون.

وقال المدعون في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" (رايخ سبرغر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".

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