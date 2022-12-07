وزير الأمن الإسرائيلي: اطردوا صحفيي الجزيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - دعا وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، إلى طرد صحفيي الجزيرة من إسرائيل، ردًا على رفعها دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل مراسلتها الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وقال بن غفير في تغريدة إن "الجزيرة هي شبكة دعاية معادية للسامية وكاذبة تعمل ضد إسرائيل في العالم.. يجب طردهم من البلاد اليوم ووقف حملة الكذب المعادية لإسرائيل من داخل إسرائيل".

وأعلنت "الجزيرة" رفع قضية بشأن مقتل أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي بهولندا.

عقبت الحكومة الإسرائيلية، على قرار شبكة الجزيرة الإعلامية رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن "جنود الجيش الإسرائيلي لن يستجوبهم أي أحد، ولن نقبل مواعظ من أحد عن أخلاقيات القتال، وبالطبع ليس من قناة الجزيرة".

من جهته، قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، إنه لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا دعمه الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود.

وأضاف جانتس في تغريدة له: "أقترح أن تقوم الأطراف المختلفة وكذلك شبكة الجزيرة بالذهاب للتحقيق مما يحدث للصحفيين في إيران".

واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين في مايو من العام الجاري.