الصين تعلن تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت العديد من المدن الصينية قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، تخفيف إجراءات الإغلاق ومتطلبات الاختبارات وقواعد الحجر الصحى، وذلك فى أعقاب عشرات الاحتجاجات التى شهدتها العديد من المناطق ضد قيود كورونا.
وقد أفادت وسائل إعلامية فى وقت سابق، بأن الصين من المقرر أن تعلن بشكل أكبر عن تخفيف متطلبات الاختبارات على مستوى البلاد، بالإضافة إلى السماح للحالات الإيجابية والمخالطين المقربين بالعزل فى المنزل فى ظل ظروف معينة.
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