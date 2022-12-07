العالم اليوم - بالصور والفيديو.. هجوم انتحاري على مركز للشرطة بإندونيسيا

انتم الان تتابعون خبر بالصور والفيديو.. هجوم انتحاري على مركز للشرطة بإندونيسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 3 من عناصرها أصيبوا بجروح في هجوم انتحاري استهدف، الثلاثاء، أحد مراكزها في مدينة باندونغ بإقليم جاوا.

ولم تذكر السلطات الإندونيسية، أي مؤشر حول دوافع هذا الهجوم الذي وقع بمقر شرطة أستانا أنيار فى باندونغ عاصمة جاوا، التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونيسيا.

وقال أسوين سيبايونغ قائد شرطة باندونغ لقناة "كومباس" التلفزيونية: "جاء رجل يلوح بسلاح حاد وكان يحاول إصابة رجال الشرطة".

وأضاف أن الرجل فجر نفسه وقتل، موضحا أن 3 شرطيين جرحوا في الانفجار.

وتابع أسوين: "أصيب 3 من رجالنا ونقلوا إلى المستشفى، وقمنا بتأمين المبنى وطوقنا جميع مداخله".

ووفق تصريح للمتحدث باسم شرطة جاوا الغربية إبراهيم تومبو لقناة "مترو"، فإن قائد شرطة باندونغ وصل إلى مكان الحادث وفرقة متفجرات في طريقها إليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها للانفجار.