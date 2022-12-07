العالم اليوم - "البكتيريا العنقودية" ببريطانيا.. نقص الأدوية يثير موجة جدل

انتم الان تتابعون خبر "البكتيريا العنقودية" ببريطانيا.. نقص الأدوية يثير موجة جدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - حذر مسؤول في قطاع الصيدلة ببريطانيا، من النقص في أدوية البنسلين والمضادات الحيوية التي تستخدم في مواجهة انتشار بكتيريا المكورات العنقودية "أي".

وانتقد زيشان رحماني وزارة الصحة البريطانية لكونها "بعيدة عن الواقع" بعد أن طرحت مقترحات لإعطاء المضادات الحيوية للأطفال في المدارس للمساعدة في درء خطر بكتيريا المكورات العنقودية "أي".

وأضاف رحماني: "لا يوجد أي مخزون من البنسلين على الإطلاق"، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وجاءت تصريحات رحماني وسط مخاوف من لجوء بعض الآباء إلى استخدام مضادات حيوية قديمة في منازلهم في علاج أطفالهم.

وفي ذات السياق، حذرت رئيسة الجمعية الصيدلانية الملكية البريطانية ثورون غوفيند، من خطورة التشخيص الذاتي للإصابة بالمكورات العنقودية، وحثّت الأهالي لطلب الاستشارة الطبية عن ظهور أي أعراض على أطفالهم.

ونبهت غوفيند لضرورة التخلص من المضادات الحيوية القديمة، لأن تمثل خطرا على الأطفال إن أعطيت في جرعة غير صحيحة.

أزمة نقص الأدوية

توفي 9 أطفال في المملكة المتحدة من جرّاء تفشي بكتيريا المكورات العنقودية "أي"، وهي عدوى عادة ما تكون خفيفة ويمكن علاجها بسهولة بالمضاد الحيوي "أموكسيسيلين".

نوع من البكتيريا المعروفة باسم iGAS انتشر هذا العام، خاصة لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

أكدت الرابطة الوطنية للصيدلة أن هناك ارتفاعا حادا في الطلب على بعض المضادات الحيوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج المكورات العنقودية لدى الأطفال.

قال بيان صدر عن الرابطة: "الصيدليات تضطر إلى العمل بجد للحصول على مخزون من هذه المضادات الحيوية، وبعض الأصناف غير متوفرة مؤقتا".

البيان أضاف: "أبلغنا تجار الجملة أنه سيتم تأمين معظم أصناف المضادات قريبا، لكن لا يمكننا تحديد موعد ذلك بشكل دقيق".

أكد البيان: "سيستمر الصيادلة في العمل مع الأطباء العامين المحليين لمساعدة المواطنين في الحصول على الأدوية التي يحتاجونها بأسرع ما يمكن، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير أحيانا في الوصفة الطبية".

وزارة الصحة تعلّق

- قالت وزيرة الصحة ماريا كولفيلد إن جلسة إحاطة مشتركة بين الأحزاب قد عُقدت لنواب البرلمان بشأن العدوى، ونفت وجود نقص في المضادات الحيوية.

- أكدت كولفيلد أنه "نريد طمأنة أولياء الأمور إذا كان أطفالهم يعانون من أعراض، الأطباء العامون جاهزون. مسؤولو الصحة العامة يذهبون بشكل استباقي إلى المدارس حيث تسجل إصابات".

- أوضحت المسؤولة البريطانية أنه "لا يوجد نقص في المضادات الحيوية. نريد طمأنة الناس بشأن ذلك، ونحن نراقب الوضع بشكل يومي".

- كولين براون، نائب مدير وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، قال لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن هناك "إرشادات طويلة الأمد تمكّن فرق الحماية الصحية من تقييم الوضع في المدارس ودور الحضانة للنظر في العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية إما لمجموعة من الأطفال في فصول معينة أو حضانة أو مدرسة بأكملها".

- بعد وفاة 9 أطفال على الأقل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كرر براون أنه لا يوجد دليل يشير إلى حدوث تغيير في سلالات المكورات العنقودية "أي" تجعلها أكثر شدة.