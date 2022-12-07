نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر old.molsa.gov.iq موقع الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2022 -2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي
موقع الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2022 -2023 حيث يتطلع عددٍ كبير من المواطنين في جميع أنحاء العراق في التعرف على قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، وذلك في ظل انتظار الآلاف من المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية الحصول على الدعم المالي الذي يتم تقديمه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، والذي يتم تحديدها بناءً على عدد من الضوابط والشروط التي قد اعلن عنها صندوق هيئة الحماية الاجتماعية من قبل للحصول على رواتب الشمول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل الحصول على نتائج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق.
موعد نتائج اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة التاسعة في العراق
ونجد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية هي المسئولة عن تقديم دعم الرعاية الاجتماعية للمواطنين، حيث يتم العمل على طرح نتائج الوجبة الثامنة، حيث يتم العمل على إصدار كشوف أسماء المشمولين في راتب الرعاية الاجتماعية، وذلك لجميع المحافظات العراقية بشكل عام، من خلال تحديد وجبات يتم العمل على تحديد مواعيدها مسبقاً، ونجد أنه بناءً الى ما اشارت اليه المصادر الرسمية، فمن المقرر أن تعلن الوزارة عن موعد إعلان أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة للمسجلين في راتب الشمول خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم بداية طرح النتائج في يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، فنجد انه حتى هذه اللحظة لم يتم الاعلان عن اصدار الوزارة رسميا أسماء الوجبة التاسعة في مختلف المحافظات.
موقع الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2022 -2023
وقد كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أشارت إلى أنه يمكن ان يتم الاستعلام عن نتائج الرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة التاسعة، من خلال موقع الوزارة، وقد اشارت انه على جميع المستفيدين من رواتب الرعاية، ان يتم متابعة صفحة الوزارة الرسمية في فيسبوك أو تويتر، وذلك لكي يتم التعرف على موعد إطلاق الوجبة التاسعة، ويتم الاستعلام عن الاستحقاق الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول مباشرة الى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- ثم يتم اختيار الدخول الى الخدمات الالكترونية.
- تحديد الاستعلام عن نتائج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.
- ادخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على ايقونة استعلام.
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