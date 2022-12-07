نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في المساعدات المقطوعة 1444 وشروط التقديم والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في المساعدات المقطوعة واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية الأسر السعودية المحتاجة و محدودة الدخل إذا توافرت بهم شروط التسجيل، فقد وقفت الحكومة السعودية صرف المساعدات المقطوعة لفترة طويلة و بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد قرر الديوان الملكي السعودي بإعادة صرف المساعدات المقطوعة لمساعدة الأسر المحتاجة و الفقيرة ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات و السجناء بتقديم دعم مادي لهم لتوفير الاحتياجات الأساسية ولذلك بدأ عدد كبير جداً من الأسر السعودية بالبحث عن شروط التقديم في المساعدات المقطوعة وطريقة التسجيل للحصول على الدعم.

رابط التسجيل في المساعدات المقطوعة

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض من الشروط لقبول الحصول على دعم المساعدات المقطوعة ولا يحق للأسرة الحصول على المساعدات المقطوعة ألا مرة واحدة، وقد وضحت الوزارة طريقة التسجيل وهي عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة 1444

سنوضح لكم طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة للحصول على الدعم، وطريقة التقديم هي:

الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة مستخدم جديد.

ثم قم بملئ البيانات المطلوبة (تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الهاتف).

تأكيد رقم الهاتف.

سيطلب منك إدخال كلمة مرور والتأكد منها.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله.

التعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها.

التعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها. ثم الضغط على تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية برمز التحقق للتأكد من هويتك.

قم بكتابة الرمز في الخانة المخصص لها.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.

تحديد قيمة الدخل الشهري.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على إرسال.

شروط التقديم في المساعدات المقطوعة

قبل التقديم في المساعدات المقطوعة لابد من مراجعة شروط التقديم التي حددتها الوزارة وهي:

يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

يشترط إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي للفرد، والأسرة 8650 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم حساب تجارى مسجل.

ألا يكون لدي المتقدم أصول أو أموال مسجلة باسمه ذات قيمة.

عدم حصول المتقدم على مساعدات من الضمان الاجتماعي أو جهة أخرى.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في المساعدات المقطوعة

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إعادة صرف دعم المساعدة المقطوعة للأسرة المستفيدة و المستحقة للدعم، وبدأ عدد كبير من الأسر السعودية بالتقديم في المساعدة المقطوعة و قد قدمنا لكم طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة وشروط التقديم، ولكى يتم استكمال طلب التسجيل لابد من إرفاق الطلب بالأوراق والمستندات المطلوبة وهي:

صورة من الهوية الوطنية.

سجل الأسرة.

نسخة من وكالة الأحوال المدنية.

إثبات محل إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية.

وثيقة تحدد قيمة الدخل الشهري للمتقدم من جهة العمل.

رقم الايبان التابع للحساب البنكي.

تحديث بيانات المساعدة المقطوعة للحصول على الدعم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرور تحديث بيانات المساعدة المقطوعة للحصول على الدعم، خطوات التحديث هي:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التوجه إلى القائمة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار المساعدة المقطوعة.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة للتسجيل.

على الفور سيظهر أمامك بيانات المستفيد.

قم بتحديث البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

الاستعلام عن دعم المساعدة المقطوعة 1444

هناك الكثير من الأسر السعودية المستفيدة من دعم المساعدة المقطوعة وبعد إعلان إعادة صرف الدعم بدأ عدد كبير جداً الأسر المستفيدة بالاستعلام عن الدعم وهو بالخطوات التالية:

أولا قم بالتوجه إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم باختبار خدمة الإستفسار عن المساعدة المقطوعة من القائمة الرئيسية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

إدخال رقم الطلب في المربع المخصص له.

قم بكتابة رمز التحقق.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

طريقة تقديم شكوى أو اعتراض على المساعدة المقطوعة

هناك بعض المسجلين الذين لم يستطيعوا صرف المساعدة المقطوعة في هذه حالة يريدون تقديم اعتراض وهناك أكثر من طريقة لتقديم شكوى او اعتراض وهي:

التوجه إلى بوابة المساعدة المقطوعة والتوجه الي خدمة العملاء.

الاتصال على رقم الوزارة وهو 19911 .

كما يمكنك أيضا تقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني.

الذهاب إلى مكتب العمل وتقديم الشكوى.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أكثر من طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والاستعلام برقم الطلب هو: