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عمر شويل - جدة يبحث العديد من الطلاب السعوديين عن طريقة التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي للطلاب 2023/2024 ، فقد أعلنت وزرارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء التقديم في هذا البرنَامج والذي أطلقه صاحب السمو الملَكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ويشمل هذا البرنامج 4 مسارات وهم (مسار الرواد – مسار البحث والتطوير – مسار الإمداد – مسار واعد ) وسوف نقوم بشرح كل مسار بالتفاصيل.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي للطلاب 2023/2024

يجب علي الطلاب أولاً فهم كل مسار من هذه المسارات الأربعة ، ولكن المتاح الآن في البرنامج 3 مسارات وهم كاتالي :

مسار الرواد : (يضم جَميع التخصصات – يشمَل 30 جامعة)

ويهدف هذا المسار إلى ابتعاث الطلَاب المتمَيزين في جميع المجَالات إلى أفضل المؤسَسات التَعليمية. مسار البحث والتطوير : ( يضم تخصصَات محدّدة بشكل دَوري – يشمل أفضَل 200 جَامعة)

وهدف هذا المسارهو تَمكين منظومة البَحث والابتكار عبر ابتعَاث الطلاب إلى المؤسسات التعليمية المتمَيزة في المجَالات ذات الأولوية للبَحث والتطوير والابتكَار ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث.

مسار إمداد : (يضم تخصصَات محَددة بشكل دَوري أيضاً – يشمل أفضَل 200 جَامعة)

والهدف من هذا المسار هو أن يلبي احتياجات سوق العَمل ، كما أنه يضمن تزويد سوق العَمل بالكفاءات المطلوبَة.

أهداف البرنامج وموعد التقديم

يهدف برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي إلي مجموعة من الاهداف من أهمها:

يمكن البرنامج المتميزين من الإلتحاق بأفضل المؤسسات التعليمية.

يعزز البرنامج قدرة الطلاب علي الإبتكار والبحث والتطوير.

يمكن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث 70 ألف من الطلاب بالإلتحاق بأفضل 200 مؤسسة تعليمية.

يرفع هذا البرنامج كفاءة رأس المَال البشَري.

يبدأ التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي من يوم الأحد (4/12/2022 ) ميلادياً والذي يوافق هجرياً( 10/5/1444)،ويستمر التقديم حتي يوم الخميس ( 5/5/2023) ميلادياً ، والموافق (14/10/1444) هجرياً.

شروط الإبتعاث الخارجي للطلاب

يشترط توافر عدة شروط في الطلاب المتقدمين للإبتعاث الخارجي ، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم يطابق شروط كل مرحلة دراسية ، ويمكن أن يستثني شرط العمر اذا كلن المتقدم لديه قبول أكَاديمي مبَاشر في جَامعة متمَيزة .

يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبيَاً وليس عنده أي أمراض مزمنة.

يجب أن تكون وثائق المتقدم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث مكتملة وقت التسجيل.

يشترط أن يحصل المتقدم علي شهادة تدريب لسنة الإمتياز في التخصص الذي يتطلب ذلك.

يجب ألا يكون المتقدم حصل علي قرار ابتعاث سابقاً في المرحلة التي سوف يتقدم إليها نفسها.

لا يكون المتقدم قد حصل علي مؤهل للمرحلة التي سوف يتقدم إليها .

أن يكون المتقدم للإبتعاث قد حصل علي المؤهل السابق المطلوب في التخصص الذي سيذهب لدراسته.

يجب أن يكون التخصص الذي يرغب المتقدم في دراسته ضمن التخصصات المحددة للإبتعاث في نفس السنة.

يجب ان يوافق عام التخرج للعام المحدد بالشروط الخاصة لكل مرحلة دراسية.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل علي الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم إليها ، كما يجب أن يمتلك الوَثيقة والسجل الأكَاديمي المعتمدين من الجهَة الرسميّة لهم.

في حاله حصول المتقدم علي شهادة صادرة من خارج المملكة ، يتم معادلة هذه الشهادة من جهة الإختصاص أولاً قبل التقديم علي الإبتعاث.

يجب استيفاء جميع شروط الجهات المستفيدة ، بالإضافة إلي الإختبارات العلمية والمقابلات الشخصية.

وبهذا نكون وضحنا كل ما يخص برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي ، والذي يدل علي مدي اهتمام المملكة العربية السعودية بأبنائها الطلاب ، كما يسرت المملكة سابقاً علي الطلاب وقت انتشار كوفيد 19 واعتمدت لهم النتيجة بكل سهولة دون تعب(اعتماد نجاح الطلاب بكافة المراحل التعليمية)وكل هذا يدل علي الإهتمام الشديد في المملكة العربية السعودية بالطلاب والحرص علي راحتهم وزيادة مستواهم العلمي.