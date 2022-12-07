نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تعلن عن شروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من السعوديين عن العمالة المنزلية وما هي شروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية ؟ . تعد استقدام العمالة المنزلية هي أحد أهم الإجراءات التي تشغل بال المواطنين بالسعودية . حيث تتطلع الجوازات السعودية دائماً إلي قيام المواطنين وكذلك المقيمين بتقنين أوضاعهم القانونية خلال تواجدهم علي الأراضي السعودية . وخلال هذا المقال سوف نتناول فرع من فروع الموضوعات التي تخص العمالة المنزلية بالسعودية .

شروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية

أعلنت الجوازات السعودية عبر حسابها الإلكتروني الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر Twitter عن إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية من كفيل إلي كفيل آخر من خلال منصة أبشر الإلكترونية .

أوضحت الجوازات السعودية أنه يمكن القيام بنقل خدمات العمالة المنزلية بصفة رسمية إلكترونياً من خلال منصة أبشر ولكن بعد تحقيق الشروط والضوابط الأتية :

يجب قيام الكفيل بالتنازل عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر الإلكترونية في بادئ الأمر .

ضرورة موافقة العامل المنزلي لنقل خدماته إلي كفيل آخر ، وموافقة الكفيل الجديد علي نقل حدمات العمالة المنزلية خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ طلب النقل .

يجب ألا يكون هناك مخالفات مرورية طبقاً لجداول نظام المرور الجديد سواء علي الكفيل الجديد أو العامل المنزلي المنقول كفالته .

ضرورة عدم وجود مشكلة لدى العالم المنزلي مع الكفيل القديم في يخص بلاغ هروب أو تغيب عن العمل .

يجب أن يمتلك العامل المنزلي إقامة سارية لمدة لا تقل عن (15) يوماً من تاريخ التقديم علي نقل خدمات عمالة منزلية من خلال منصة أبشر الإلكترونية .

حددت الجوازات السعودية مرات نقل خدمات العمالة المنزلية للكفيل بألا تزيد عن (4) مرات من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

ضرورة سداد رسوم الخدمة عبر أنظمة السداد المتيسرة.

وتعد استقدام العمالة المنزلية عبر مساند هو أحد أهم الطرق المتيسرة التي وفرتها الجوازات السعودية ، وقد حددت الجوازات السعودية شروط وطريقة استقدام العملة المنزلية عبر منصة مساند . كما أوضحت أن رسوم استقدام العمالة المنزلية هي 600 ريال سعودي. وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل شروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

ما هي عقوبات توظيف العمالة لدى الغير

أوضحت الجوازات السعودية أنه تقرر فرض عقوبات علي الأشخاص الذين يمكنون العمالة من العمل لدى الغير أو لحسابه الشخصي الخاص ، مخالفين بذلك القوانين المعمول بها في السعودية ، وقد تقرر فرض عقوبات تصل إلي ٦ شهور سجن وغرامة مالية ١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي ، وقد تصل العقوبة إلي الحرمان من استقدام عمالة لمدة ٥ سنوات .