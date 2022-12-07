المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022 ، بعد اكتمال عقد الفرق الستة عشر المتأهلة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ، وصعود الفريق المتصدر عن كل مجموعة والوصيف ، وحدوث العديد من المفجاء المدوية بخروج مجموعة من المنتخبات القوية ، مثل خروج منتخب ألمانيا ، ثم خروج بلجيكا المصنف الثاني ، وخروج الأوروجواي ، أصبحت المنافسة علي أشدها في الدور التالي ، وبداية مرحلة خروج الخاسر بالـ Knock Out ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف معكم علي عقد الفرق الـ 16 المتأهلة ، ثم نتعرف علي كل فريق متصدر ووصيف لكل مجموعة من المجموعات الثمانية ، ثم نستعرض جدول مواعيد المباريات لكل فريق متأهل لدور الـ 16 ، و طريقة متابعة مباريات كأس العالم 2022.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022

تأهلت 16 من فرق الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ، إلي دور الستة عشر لخروج المغلوب :

تواجهة هولاندا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 3 ديسمبر عند الخامسة مساءً.

ثم تلعب الأرجنتين أمام استراليا في نفس اليوم عند الساعة 9:00 م.

ثم يلتقي منتخبي فرنسا وبولندا في الخامسة عصر يوم الأحد 4 ديسمبر.

فيما يلعب المنتخب الإنجليزي أمام السنغال في التساعة مساء 4 ديسمبر أيضاً.

ويتواجه فريقي اليابان وكورواتيا يوم الأثنين 5 ديسمبر في الخامسة مساءَ.

ثم يلعب فريق البرازيل أمام كوريا الجنوبية في نفس اليوم عند التاسعة.

تلعب المغرب مع اسبانيا يوم 6 ديسمبر عند الخامسة.

ثم تواجه البرتغال سويسرا عند التاسعة من مساء نفس اليوم.

احصائيات المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022

وفق الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، صعد عن المجموعات الفرق التالية :

من المجموعة الأولي ، تصدرت هولندا برصيد 7 نقاط.

ثم جاءت السنغال في الوصافة بـ 6 نقاط.

أما المجموعة الثانية فالصدارة من نصيب إنجلترا بـ 7 نقاط.

ثم صعد الولايات المتحدة وصيف بـ 5 نقاط.

أيضاً تصدر الأرجنتين المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط.

ثم بولندا وصيف بـ 4 نقاط وفارق الأهداف عن المكسيك.

في المجموعة الرابعة تصدرت فرنسا بست نقاط.

ثم جاء أستراليا وصيف بـ 6 نقاط ، وفارق المواجهات المباشرة مع فرنسا.

اليابان بطل المجموعة الخامسة بستة نقط.

ثم تخلفها اسبانيا بـ 4 نقاط وفارق الأهداف عن ألمانيا.

المجموعة السادسة في المقدمة المغرب بـ 7 نقاط.

والوصافة من نصيب كرواتيا بـ 5 نقاط.

البرازيل علي قمة المجموعة السابعة بـ 6 نقاط.

ثم سويسرا بـ 6 نقاط في وصافة المجموعة وفرق المواجهة المباشرة مع البرازيل.

مجموعة 8 تصدرتها البرتغال بـ 6 نقاط.

ثم جاءت كوريا الجنوبية وصيف بـ 4 نقاط وفارق البطاقات الصفراء مع أوروجواي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

يمكنكم التعرف علي توقيتات مباريات كأس العالم اليوم قطر 2022 كالآتي :

المتأهلين لدور الـ 8 من كأس العالم

بدأت منافسات دور الـ 16 من كأس العالم فيفا قطر 2022 أمس السبت 3 ديسمبر 2022 :

في المباراة الأولي فاز المنتخب الهولندي علي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3/1.

ثم أحرز أهداف المباراة كل من مميفيس ديباي ، و دالي بليند ، و دينزل دومفريس لهولندا ، و أحرز هدف أمريكا حاجي رايت.

ثم تأهلت الأرجنتين بالتغلب علي إستراليا بهدفين لهدف.

وأحرز الأهداف كل من ليونيل ميسي ، و جوليان ألفاريز للأرجنتين ، و هدف استراليا سجله إنزو فرنانديز.

ثم ضمن مواجهات اليوم الثاني من دور الـ 16 لعبت فرنسا أمام بولندا وتخطتها بنتيجة 3 -1.

أحرز الأهداف : أوليفيه جيرو ، و كليان مبابي هدفين لفرنسا ، وأحرز هدف بولندا روبرت ليفاندوفسكي.

ثم في الساعة 9:00 م جرت مواجهة بين إنجلترا والسنغال ، انتهت بتأهل انجلترا وخروج السنغال بنتيجة 3/0.

ثم أحرز أهداف اللقاء لإنجلترا كل من : جوردان هندرسون ، وهاري كين ، و بوكايو ساكا.

لقاءات اليوم الثاني والثالث من دور الـ 16

في مواجهة اليابان وكرواتيا فاز المنتخب الكرواتي بثلاث أهداف لهدف في ضربات الجزاء بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي.

ثم في المساء اكتسحت البرازيل منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4/1.

ثم تأهلت المغرب علي حساب اسبانيا بضرابات الجزاء بنتيجة 3/0.

وفي التاسعة دكت البرتغال حصون سويسرا بسدادسية قوية قابلها هدف وحيد للسويسريين.

مشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022

مع ترتيب كأس العالم المحدث ، تعرض نهائيات كأس العالم في قطر عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية beIn Sports حصرياً :