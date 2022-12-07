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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022 في المقال التالي
المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022 ، بعد اكتمال عقد الفرق الستة عشر المتأهلة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ، وصعود الفريق المتصدر عن كل مجموعة والوصيف ، وحدوث العديد من المفجاء المدوية بخروج مجموعة من المنتخبات القوية ، مثل خروج منتخب ألمانيا ، ثم خروج بلجيكا المصنف الثاني ، وخروج الأوروجواي ، أصبحت المنافسة علي أشدها في الدور التالي ، وبداية مرحلة خروج الخاسر بالـ Knock Out ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف معكم علي عقد الفرق الـ 16 المتأهلة ، ثم نتعرف علي كل فريق متصدر ووصيف لكل مجموعة من المجموعات الثمانية ، ثم نستعرض جدول مواعيد المباريات لكل فريق متأهل لدور الـ 16 ، و طريقة متابعة مباريات كأس العالم 2022.
المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022
تأهلت 16 من فرق الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ، إلي دور الستة عشر لخروج المغلوب :
- تواجهة هولاندا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 3 ديسمبر عند الخامسة مساءً.
- ثم تلعب الأرجنتين أمام استراليا في نفس اليوم عند الساعة 9:00 م.
- ثم يلتقي منتخبي فرنسا وبولندا في الخامسة عصر يوم الأحد 4 ديسمبر.
- فيما يلعب المنتخب الإنجليزي أمام السنغال في التساعة مساء 4 ديسمبر أيضاً.
- ويتواجه فريقي اليابان وكورواتيا يوم الأثنين 5 ديسمبر في الخامسة مساءَ.
- ثم يلعب فريق البرازيل أمام كوريا الجنوبية في نفس اليوم عند التاسعة.
- تلعب المغرب مع اسبانيا يوم 6 ديسمبر عند الخامسة.
- ثم تواجه البرتغال سويسرا عند التاسعة من مساء نفس اليوم.
احصائيات المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022
وفق الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، صعد عن المجموعات الفرق التالية :
- من المجموعة الأولي ، تصدرت هولندا برصيد 7 نقاط.
- ثم جاءت السنغال في الوصافة بـ 6 نقاط.
- أما المجموعة الثانية فالصدارة من نصيب إنجلترا بـ 7 نقاط.
- ثم صعد الولايات المتحدة وصيف بـ 5 نقاط.
- أيضاً تصدر الأرجنتين المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط.
- ثم بولندا وصيف بـ 4 نقاط وفارق الأهداف عن المكسيك.
- في المجموعة الرابعة تصدرت فرنسا بست نقاط.
- ثم جاء أستراليا وصيف بـ 6 نقاط ، وفارق المواجهات المباشرة مع فرنسا.
- اليابان بطل المجموعة الخامسة بستة نقط.
- ثم تخلفها اسبانيا بـ 4 نقاط وفارق الأهداف عن ألمانيا.
- المجموعة السادسة في المقدمة المغرب بـ 7 نقاط.
- والوصافة من نصيب كرواتيا بـ 5 نقاط.
- البرازيل علي قمة المجموعة السابعة بـ 6 نقاط.
- ثم سويسرا بـ 6 نقاط في وصافة المجموعة وفرق المواجهة المباشرة مع البرازيل.
- مجموعة 8 تصدرتها البرتغال بـ 6 نقاط.
- ثم جاءت كوريا الجنوبية وصيف بـ 4 نقاط وفارق البطاقات الصفراء مع أوروجواي.
مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم
يمكنكم التعرف علي توقيتات مباريات كأس العالم اليوم قطر 2022 كالآتي :
المتأهلين لدور الـ 8 من كأس العالم
بدأت منافسات دور الـ 16 من كأس العالم فيفا قطر 2022 أمس السبت 3 ديسمبر 2022 :
- في المباراة الأولي فاز المنتخب الهولندي علي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3/1.
- ثم أحرز أهداف المباراة كل من مميفيس ديباي ، و دالي بليند ، و دينزل دومفريس لهولندا ، و أحرز هدف أمريكا حاجي رايت.
- ثم تأهلت الأرجنتين بالتغلب علي إستراليا بهدفين لهدف.
- وأحرز الأهداف كل من ليونيل ميسي ، و جوليان ألفاريز للأرجنتين ، و هدف استراليا سجله إنزو فرنانديز.
- ثم ضمن مواجهات اليوم الثاني من دور الـ 16 لعبت فرنسا أمام بولندا وتخطتها بنتيجة 3 -1.
- أحرز الأهداف : أوليفيه جيرو ، و كليان مبابي هدفين لفرنسا ، وأحرز هدف بولندا روبرت ليفاندوفسكي.
- ثم في الساعة 9:00 م جرت مواجهة بين إنجلترا والسنغال ، انتهت بتأهل انجلترا وخروج السنغال بنتيجة 3/0.
- ثم أحرز أهداف اللقاء لإنجلترا كل من : جوردان هندرسون ، وهاري كين ، و بوكايو ساكا.
لقاءات اليوم الثاني والثالث من دور الـ 16
- في مواجهة اليابان وكرواتيا فاز المنتخب الكرواتي بثلاث أهداف لهدف في ضربات الجزاء بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي.
- ثم في المساء اكتسحت البرازيل منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4/1.
- ثم تأهلت المغرب علي حساب اسبانيا بضرابات الجزاء بنتيجة 3/0.
- وفي التاسعة دكت البرتغال حصون سويسرا بسدادسية قوية قابلها هدف وحيد للسويسريين.
مشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022
مع ترتيب كأس العالم المحدث ، تعرض نهائيات كأس العالم في قطر عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية beIn Sports حصرياً :
- ينقل المونديل عبر 8 قنوات مفتوحة مجانية علي العديد من الأقمار الصناعية.
- ثم مجموعة بي إن فتبث عبر القنوات BEIN SPORT 5،6،7،8 علي التردد : 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.
- ثم قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.
- أيضاً قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.
- بالاضافة إلي قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.
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