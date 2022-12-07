لكافة العملاء تمويل سريع ب50 ألف ريال بالتقسيط بدون كفيل أو ضامن وبلا رسوم

لكافة العملاء من مختلف الجنسيات بالمملكة العربية السعودية تمويل سريع ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي عند الموافقة على طلب تمويل السلع الاستهلاكية بالشركة حيث أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا المنتج التمويلي بترخيص من خلال اللجنة الشرعية الإسلامية في السعودية كذلك يعطى التمويل لخدمة المواطنين السعوديين وغير السعوديين ولكن بعد توفير كافة الضمانات والالتزامات المطلوبة حيث يشترط التمويل توفير فترة خدمة تبلغ حوالي ثلاثة أشهر كحد أدنى للتقديم الإلكتروني على تمويل السلع الاستهلاكية كذلك يجب توفير الدخل أو الراتب الشهري المطلوب الذي يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي إيضًا لابد من توفير جميع الشروط للحصول على أفضل تمويل سريع بالتقسيط المرن أو الميسر لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 60 شهر بدون شرط إحضار كفيل أو بدون ضامن سعودي لجميع المتقدمين المتطابق عليهم الأحكام اللازمة للتمويل.

ما هي الشروط الواجبة للتمويل لكافة العملاء في المملكة

يشترط هذا العام الحصول على تمويل من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة كذلك مع إرسال جميع المستندات اللازمة للتمويل لكي يضمن العميل المتقدم السعودي أو المقيم الحصول على قرض الشركة بجميع الخدمات والمميزات لذلك يرغب عدد كبير من العملاء التعرف على جميع الشروط المطلوبة:

التقديم الإلكتروني ينحصر على المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية.

يحصل المواطن على الحد الأقصى للتمويل بدون كفيل أما المقيم يحق له الحصول على عشرة آلاف ريال بدون ضامن سعودي.

كذلك التمويل لدى اليسر للإجارة والتمويل يشترط توفير الدخل الشهري المطلوب الذي يساوي على الأقل 5 آلاف ريال.

أفضل تمويل سريع ولكن بشرط توفير العمر المطلوب للتمويل الذي يساوي 22 عام ولكن ربما يصل العمر إلى 60 عام.

تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة يوفر للعسكريين فرصة الحصول على التمويل حتى عمر التقاعد بالقطاع العسكري داخل أراضيها.

ما هو برنامج تمويل السلع الاستهلاكية في السعودية

تقدم شركة اليسر للتمويل برنامج تمويل السلع الاستهلاكية لكافة العملاء السعوديين والمقيمين بدون دفع أي رسوم إدارية إضافية حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي كذلك وفرت الشركة تلك التمويل بمميزات رائعة لخدمة الجميع بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية ولكن بعد تطبيق كافة الضمانات اللازمة للتمويل كذلك من أجل الحصول على برنامج تمويل السلع الاستهلاكية بكافة المميزات المتاحة كالتالي:

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة هذا التمويل بترخيص من اللجنة الشرعية في أراضي المملكة.

تمويل السلع الاستهلاكية بدون رسوم إدارية حيث أتاحت الشركة هذا المنتج التمويلي بدون دفع أي رسوم مالية إضافية.

كذلك أمتاز التمويل بأنه بدون أجور وكالة إضافية لكافة العملاء من مختلف الجنسيات بالمملكة.

متاح تمويل السلع الاستهلاكية للمواطنين السعوديين والمقيمين بدون كفيل غارم.

أفضل تمويل سريع بالتقسيط المرن أو الميسر حتى أربعة وعشرون شهر كحد أقصى لهذا التمويل لدى شركة اليسر في المملكة.

المستندات اللازمة للحصول على أفضل تمويل سريع بالمملكة

تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة يتميز بأنه متوافق مع معايير وضوابط الدين الإسلامي حيث يقدم التمويل بدون رسوم إدارية إضافية حتى الحد الأقصى للتمويل الذي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع أي أجور وكالة إضافية لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة ولكن بشرط إرسال جميع الأوراق والمستندات اللازمة للتمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية: