لكافة المواطنين 20,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب لدى شركة أصول

لكافة المواطنين السعوديين الآن يمكنهم التقديم على تمويل شخصي مميز بشروط وضوابط ميسرة للجميع عن طريق شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية حيث نجحت الشركة في تقديم أفضل العروض التمويلية لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على أفضل تمويل شخصي داخل أراضي السعودية بهامش ربح تنافسي على عكس العديد من الشركات التمويلية الأخرى بالمملكة ولكن يتم توفير هذا التمويل الشخصي بعد تطابق الشروط والأحكام لدى شركة أصول الحديثة للتمويل وللعلم عند موافقة الشركة يحصل العميل المتقدم السعودي على تمويل شخصي فوري بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري حتى 60 شهر لجميع العملاء السعوديين في المملكة.

الشروط اللازمة للحصول على أفضل تمويل شخصي بالسعودية

هناك بعض الشروط الواجبة التي يجب توفيرها قبل التقديم الإلكتروني على تمويل شركة أصول الحديثة ومن أهمها الإلتزام بتوفير الحد الأدنى للدخل أو الراتب الشهري كذلك يجب إحضار موافقة الكفيل إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودي بخلاف الشروط الأخري التي يجب الإلتزام بها بالكامل كما يلي بالتفصيل:

يجب توفير فترة خدمة تبلغ حوالي ستة أشهر إذا كان المتقدمين يعملون في القطاع الخاص.

شركة أصول الحديثة للتمويل تطلب من العاملين في القطاع الحكومي توفير مدة خدمة داخل العمل تبدأ من ثلاث أشهر فقط.

الدخل المحدود للتمويل الشخصي يبلغ حوالي 5000 ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي.

كذلك في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيجب توفير دخل أو راتب شهري يبلغ حوالي ثمانية ألف ريال سعودي على الأقل.

لابد من إحضار أثبات موافقة الضامن أو الكفيل الغارم إذا كان المتقدم موظف في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل شركة أصول الحديثة يبدأ من 21 عام.

كذلك يصل التقديم الإلكتروني على تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل حتى عمر 60 عام فقط لا غير.

إيضًا في الوقت الراهن يشترط التمويل الشخصي التابع إلى شركة أصول الحديثة للتمويل أن يكون العميل المتقدم غير متعثر عبر سمة بالمملكة العربية السعودية.

التمويل الشخصي يحتاج توفير جميع الضمانات والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على هذا التمويل بكافة المميزات المتاحة للأفراد.

أفضل المميزات المتوفرة عند طلب التمويل لدى شركة أصول الحديثة

هناك الكثير من المزايا التمويلية المتوفرة للأفراد عند طلب برنامج التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية ومنها الحصول على التمويل بدون شرط توفير كفيل غارم أو ضامن سعودي الجنسية وبدون الحاجة إلى تحويل للراتب الشهري وغير ذلك من المميزات المتاحة داخل المملكة بموافقة فورية من خلال الشركة كما يلي بكافة التفاصيل:

تمويل شخصي بموافقة فورية لكافة المواطنين السعوديين المتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوب داخل السعودية.

كذلك التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية عن طريق شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية.

تمويل فوري بدون تحويل للراتب الشهري لدى شركة أصول الحديثة للتمويل داخل أراضي المملكة.

التمويل الشخصي بالتقسيط بدون كفيل لمدة زمنية تصل إلى خمسة سنوات بعد موافقة موقع شركة أصول الحديثة للتمويل في أراضي المملكة.

التمويل الشخصي من خلال شركة أصول الحديثة للتمويل هذا العام الحالي مطابق مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية في السعودية.

كذلك يصل مبلغ التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي بموافقة من شركة أصول للتمويل.

أهم المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي ميسر لدى شركة أصول

تمكنت شركة أصول الحديثة للتمويل في المملكة العربية السعودية توفير أفضل العروض التمويلية للمواطن السعودي في هذا العام حيث أتاحت له فرصة الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل لجميع موظفي القطاع العام الحكومي كذلك وفرت مبلغ تمويل يبدأ من 20 ألف ريال سعودي حتى 200 ألف ريال سعودي بدون اشتراط تحويل راتبك الشهري ولكن تتحقق تلك المزايا التمويلية في حالة توفير جميع المستندات المطلوبة ثم إرسالها إلى موقع شركة أصول الحديثة للتمويل وإليكم جميع الأوراق اللازمة للتمويل: