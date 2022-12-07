250 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى مرابحة مرنة

250 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه عند طلب برنامج التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية حيث نجحت الشركة في تقديم تمويل يلبي جميع احتياجات ومطالب العملاء السعوديين داخل أراضيها في تلك الأوضاع المعيشية الحالية حيث وفرت التمويل الشخصي بدون شرط توفير كفيل غارم عند طلب البرنامج التمويلي كذلك أتاحت التمويل الشخصي لجميع المواطنين بترخيص من اللجنة الشرعية الإسلامية في المملكة العربية السعودية ويحتاج هذا التمويل توفير جميع الشروط الواجبة للتمويل لضمان الحصول على تمويل شخصي بموافقة سريعة بفترات سداد ميسرة حتى 60 شهر كحد أعلى للسداد لدى شركة مرابحة مرنة في السعودية.

شروط الموافقة على طلب تمويل بأقساط ميسرة بدون كفيل لدى شركة مرابحة مرنة

شركة مرابحة مرنة أتاحت التمويل الشخصي بمميزات عديدة ومنها الحصول على التمويل بدون كفيل غارم وبدون شرط تحويل الراتب الشهري سواء كان المتقدم السعودي يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم الشروط الواجبة للتمويل لضمان الحصول على تلك المزايا المتاحة للأفراد في المملكة:

يشترط الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة من جميع موظفي القطاع الحكومي توفير دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

مطلوب من موظفي القطاع الخاص بالمملكة توفير دخل أو راتب شهري ثابت لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

يجب توفير العمر المناسب للتقديم الذي ربما يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك لدى شركة مرابحة مرنة في السعودية.

كذلك لابد من توفير فترة خدمة تبلغ ثلاثة أشهر من موظفي البنوك والعاملين في مجال الاتصالات.

إيضًا لابد من إحضار مدة خدمة لا تقل عن شهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي.

كذلك إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص لابد من توفير فترة خدمة لا تقل عن سنه كاملة.

جميع مميزات برنامج التمويل الشخصي عبر شركة مرابحة مرنة

أمتاز التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة في السعودية بأنه بأقساط ميسرة بدون كفيل غارم سعودي الجنسية في حاله الطلب من خلال الشركة كذلك يعطى التمويل بهامش ربح تنافسي بأقل راتب شهري لجميع موظفي القطاع الحكومي وغير ذلك من المزايا والخصائص التمويلية المتوفرة للأفراد لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية فيما يلي بالتفصيل الفترة الحالية: