عاجل إلغاء شرط بطاقة هيا للسعوديين للدخول إلى قطر متاح بالهوية الوطنية من الان

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عمر شويل - جدة إلغاء شرط بطاقة هيا للسعوديين للدخول إلى قطر ودول التعاون الخليجي من أهم القرارات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية القطرية خلال الساعات القليلة الماضية، فقد أعلنت الحكومة القطرية عبر بيان رسمي من وزارة الداخلية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن إلغاء شرط الحصول على بطاقة هيا للدخول إلى دولة قطر من مواطني دول التعاون الخليجي ( دولة السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، عمان) وذلك للسماح لهم بمشاهدة نهائي كأس العالم قطر 2022 والمشاركة في مظاهر الاحتفال بفعاليات كأس العالم قطر في جميع أنحاء الدولة، وعلى هذا يستطيع مواطني دول الخليج الغير حاملي تذاكر المباريات السفر إلى دولة قطر عبر جميع المنافذ والمعابر.

إلغاء شرط بطاقة هيا للسعوديين للدخول إلى قطر بالهوية

منذ أن تم إطلاق المونديال كأس العالم قطر 2022 فقد أعلنت الحكومة القطرية عن التسجيل قي منصة بطاقة هيا للسماح للمواطنين السفر والدخول إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، ولكن أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إلغاء بطاقة هيا للسعوديين ومواطني دول التعاون الخليجي والسماح لهم بالدخول إلى دولة قطر عبر جميع المنافذ والمعابر (الجوية والبرية) وأسعد هذا الخبر الآلاف من المواطنين وأصبح من السهل لحضور فعاليات كأس العالم وحضور نهائي كأس العالم.

الية الدخول إلى دولة قطر عبر المنفذ الجوي

فقد أكدت الحكومة القطرية أنه يمكن لجميع المواطنين من دول التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان) السفر إلى دول قطر دون الحاجة إلى التسجيل عبر منصة هيا وذلك القرار يطبق من يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.

ما هي آلية الدخول إلى قطر عبر المنفذ البري بالحافلات بعد إلغاء بطاقة هيا

هناك طريقتين لدخول إلى دولة قطر عبر المنفذ البري وذلك من خلال استخدام الحافلات أو المركبات الخاصة، وأوضح البيان أن الدخول قطر عبر المنفذ البري بالحافلات سيكون بالإجراءات المعتادة للدخول، وسيكون بدون دفع رسوم.

طريقة الدخول عبر منفذ البري بالمركبات الخاصة للسعوديين ومواطني دول الخليجي

أما عن الدخول إلى قطر بالمركبات الخاصة يشترط الحصول على تصريح من منصة وزارة الداخلية القطرية قبل السفر 12 ساعة دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات، وذلك القرار يطبق من يوم الخميس 8 سبتمبر 2022.