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عمر شويل - جدة جدول كأس العالم 2022 قطر بالمواعيد ، يترقب العالم كله إنطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمنتخبات للكبار في قطر ، والذي يقام علي ملاعب دولة عربية للمرة الأولي في التاريخ ، ومن المنتظر أن تكون النسخة الاحدث من المونديال نسخة الحلم ، لما تحظي به هذه النسخة من كأس العالم من تنظيم عالمي منقطع النظير ، حيث تم تطوير بنية تحتية عملاقة لاستضافة فعاليات المسابقة الأقوي عالمياً ، كذلك تم تهيئة دولة قطر بالكامل لاستيعاب الاعداد الغفيرة من الزائرين لمشاهدة نهائيات المونديال ، ويترقب كل عشاق كرة القدم الحفل الافتتحاي والمقرر له مساء غد الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022 ، إذ يلاقي المنتخب القطري المضيف وصاحب الأرض ، منتخب الإكوادور علي ستاد البيت بمدينة الخور ، ومن خلال فقرات مقال اليوم سنتعرف معكم علي مواعيد مواجهات كأس العالم بالتوقيتات ، أيضاً سنعرض لكم القنوات النقالة ، ثم مواعيد الجولات اللاحقة من 16 وحتي النهائي من كأس العالم.

جدول كأس العالم 2022 قطر بالمواعيد

نستعرض لحضراتكم جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 لدور المجموعات كالآتي :

اليوم الفريقين التوقيت الملعب المجموعة / جولة الأحد 20 نوفمبر قطر × الإكوادور 6 مساء ملعب البيت المجموعة الأولى / ج1 الاثنين 21 نوفمبر إنجلترا × إيران 3 عصرا ملعب خليفة الدولى المجموعة الثانية / ج1 الاثنين 21 نوفمبر السنغال × هولندا 6 مساء ملعب الثمامة المجموعة الأولى / ج1 الاثنين 21 نوفمبر الولايات المتحدة الأمريكية × ويلز 9 مساء ستاد أحمد بن على المونديالى المجموعة الثانية / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر الأرجنتين × السعودية 12 ظهرا ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر الدنمارك × تونس 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الرابعة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر المكسيك × بولندا 6 مساء ملعب 974 المجموعة الثالثة / ج1 الثلاثاء 22 نوفمبر فرنسا × أستراليا 9 مساء ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر المغرب × كرواتيا 12 ظهرا ملعب البيت المجموعة السادسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر ثم ألمانيا × اليابان 3 عصرا ملعب خليفة الدولى المجموعة الخامسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر أيضاً إسبانيا × كوستاريكا 6 مساء ملعب الثمامة المجموعة الخامسة / ج1 الأربعاء 23 نوفمبر فضلاً عن بلجيكا × كندا 9 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة السادسة / ج1 الخميس 24 نوفمبر سويسرا × الكاميرون 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة السابعة / ج1 الخميس 24 نوفمبر ثم أوروجواى × كوريا الجنوبية 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج1 الخميس 24 نوفمبر أيضاً البرتغال × غانا 6 مساء ملعب 974 المجموعة الثامنة / ج1 الخميس 24 نوفمبر كذلك البرازيل × صربيا 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة السابعة / ج1 الجمعة 25 نوفمبر ويلز × إيران 12 ظهرا ملعب أحمد بن على المجموعة الثانية / ج2 الجمعة 25 نوفمبر أيضاً قطر × السنغال 3 عصرا ملعب الثمامة المجموعة الأولى / ج2 الجمعة 25 نوفمبر ثم هولندا × الإكوادور 6 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الأولى / ج2 الجمعة 25 نوفمبر بالاضافة إلي إنجلترا × أمريكا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الثانية / ج2 السبت 26 نوفمبر تونس × أستراليا 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج2 السبت 26 نوفمبر يلها بولندا × السعودية 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثالثة / ج2 السبت 26 نوفمبر ثم فرنسا × الدنمارك 6 مساء ملعب 974 المجموعة الرابعة / ج2 السبت 26 نوفمبر أيضاً الأرجنتين × المكسيك 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج2 الأحد 27 نوفمبر اليابان × كوستاريكا 12 ظهرا ملعب أحمد بن على المجموعة الخامسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر ثم بلجيكا × المغرب 3 عصرا ملعب الثمامة المجموعة السادسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر أيضاً كرواتيا × كندا 6 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة السادسة / ج2 الأحد 27 نوفمبر فضلاً عن إسبانيا × ألمانيا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الخامسة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر الكاميرون × صربيا 12 ظهرا ملعب الجنوب المجموعة السابعة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر ثم كوريا الجنوبية × غانا 3 عصرا ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر بالاضافة إلي البرازيل × سويسرا 6 مساء ملعب 974 المجموعة السابعة / ج2 الاثنين 28 نوفمبر أيضاً البرتغال × أوروجواى 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثامنة / ج2 الثلاثاء 29 نوفمبر الإكوادور × السنغال 5 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الأولى / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر أيضاً هولندا × قطر 5 مساء ملعب البيت المجموعة الأولى / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر ثم إيران × الولايات المتحدة الأمريكية 9 مساء ملعب الثمامة المجموعة الثانية / ج3 الثلاثاء 29 نوفمبر يلها ويلز × إنجلترا 9 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة الثانية / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر أستراليا × الدنمارك 5 مساء ملعب الجنوب المجموعة الرابعة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر ثم تونس × فرنسا 5 مساء ملعب المدينة التعليمية المجموعة الرابعة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر أيضاً السعودية × المكسيك 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة الثالثة / ج3 الأربعاء 30 نوفمبر فضلاً عن بولندا × الأرجنتين 9 مساء ملعب 974 المجموعة الثالثة / ج3 الخميس 1 ديسمبر كندا × المغرب 5 مساء ملعب الثمامة المجموعة السادسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر أيضاً كرواتيا × بلجيكا 5 مساء ملعب أحمد بن على المجموعة السادسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر ثم اليابان × إسبانيا 9 مساء ملعب خليفة الدولى المجموعة الخامسة / ج3 الخميس 1 ديسمبر بالاضافة إلي كوستاريكا × ألمانيا 9 مساء ملعب البيت المجموعة الخامسة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر غانا × أوروجواى 5 مساء ملعب الجنوب المجموعة الثامنة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر ثم كوريا الجنوبية × البرتغال 5 مساء ملعب المدينة التعليمية المجموعة الثامنة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر أيضاً الكاميرون × البرازيل 9 مساء ملعب لوسيل المجموعة السابعة / ج3 الجمعة 2 ديسمبر بالاضفة إلي صربيا × سويسرا 9 مساء ملعب 974 المجموعة السابعة / ج3

مواعيد الأدوار من 16 كأس العالم

بعد انتهاء الدور الأول من كأس العالم 2020 في قطر ، يبدأ الدور الإقصائي الأول يوم السبت 3 ديسمبر :

يلتقي الأول من المجموعة الأولي مع الثاني من المجموعة الثانية ، علي ستاد خليفة ضمن تصفيات كأس العالم بخروج الخاسر.

ثم يلاقي أول المجموعة 3 ثاني المجموعة 4 علي ستاد احمد بن علي يوم 3 ديسمبر.

يلعب أول مجموعة 5 مع ثاني مجموعة 6 يوم 5 ديسمبر علي ستاد الوكرة.

أيضاً يلتقي متصدر المجموعة 7 مع وصيف المجموعة 8 نفس اليوم علي ستاد 974.

بالاضافة إلي لقاء متصدر المجموعة الثانية لوصيف المجموعة الأولي علي ستاد الخور يوم 4 ديسمبر.

فضلاً عن لقاء متصدر المجموعة 4 لوصيف المجموعة 3 علي ملعب الثمامة في نفس اليوم.

ثم يلتقي متصدر مجموعة 6 مع وصيف 5 يوم 6 ديسمبر علي ملعب المدينة التعليمية.

وأخيراً أول المجموعة 8 ثان المجموعة 7 يوم 6 / 12 علي ملعب لوسيل.

مباريات دور الـ 8 و المربع الذهبي لكأس العالم قطر 2022

يبدأ دور ثمن النهائي من كأس العالم فيفا 2022 في قطر يوم 9 ديسمبر المقبل :

يلتقي الفائزين عن المواجهات 1 ، 2 ، 3 ، 4 يوم 9 ديسمبر علي ستاد لوسيل.

ثم يلعب الفئزين من مواجهات 5 ، 6 ، 7 ، 8 يوم 9 ديسمبر علي ستاد المدينة التعليمية.

أيضاً يتواجه الفائزين من المواجهات 9 ، 10 ، 11 ، 12 في تاريخ 10 ديسمبر علي ملعب الخور.

فضلاً عن لقاء المتأهلين من مواجهات 13 ، 14 ، 15 ، 16 في العاشر من ديسمبر علي ملعب الثمامة.

يبدأ المربع الذهبي بلقاء الفائزين من مبارتي 9 ديسمبر علي ستاد لوسيل يوم 13 ديسمبر.

بالاضافة إلي لقاء المتأهلين من مباريات 10 ديسمبر علي ستاد الخور يوم 14 ديسمبر.

نهائي كأس العالم ومباراة المركز الثالث

وفق الموقع الرسمي للفيفا فإن مواعيد الدور النهائي لتصفيات كأس العالم في قطر كالآتي :

يوم 17 ديسمبر لقاء تحديد أصحاب المركز الثالث والرابع لكأس العالم بين الخاسرين من المربع الذهبي علي ملعب خليفة بالريان.

نهائي كأس العالم يكون يوم 18 ديسمبر بين الفائزين من لقائي دور الأربعة علي ستاد لوسيل.

مشاهدة مباريات كأس العالم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية عن إذاعة 20 مباراة من المجموعات ، ويمكن مشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 م علي القنوات التالية :

ينقل المونديل عبر 8 قنوات مفتوحة مجانية علي العديد من الأقمار الصناعية.

بالنسبة إلي مجموعة بي إن فتبث عبر القنوات BEIN SPORT 5،6،7،8 علي التردد : 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.

ثم قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

أيضاً قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

بالاضافة إلي قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

موعد مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم 2022

وضعت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة ، ليكون موعد مبارات السعودية امام الأرجنتين الثلاثاء المقبل :

يخوض الخضر لقاؤهم الأول أمام رفاق ميسي راقصي التانجو الأرجنتيني.

ثم تلعب المباراة علي ستاد لوسيل في الـ 12 ظهر يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.

أيضاً يذاع اللقاء علي قنوات الكأس القطرية 1 ، 2.

فضلاً عن بثها علي شبكة بي إن سبورتس الرياضية HD MAX1 و HD MAX 2.

وكانت قطر قد افتتحت المونديال أمس الأحد 20/11/2022 بلقاء منتخب الإكوادور والذي انتهي بفوز الأخير بنتيجة 2/0.

ترتيب كأس العالم فيفا قطر 2022 محدث

وفق ترتيب كأس العالم فيفا قطر 2022 :

خاضت المجموعة الأولي لقائين لكل فريق حتي الآن.

تتربع هولندا علي قمة المجموعة بأربعة نقاط.

ثم تأتي الإكوادور ثانياً بنفس عدد النقاط.

أيضاً تليها السنغال بثلاث نقاط.

وأخيراً قطر بصفر من النقاط.

فضلاً عن المجموعة الثانية فقد خاض كل فريق لقائين.

فتتربع اجلترا علي قمة المجموعة بـ 4 نقاط.

تليها إيران بثلاث نقاط.

ثم تأتي أمريكا بنقطتين.

وأخيراً ويلز بنقطة واحدة.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس العالم قطر 2022

تأهلت 16 من فرق الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ، إلي دور الستة عشر لخروج المغلوب :

تواجهة هولاندا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 3 ديسمبر عند الخامسة مساءً.

ثم تلعب الأرجنتين أمام استراليا في نفس اليوم عند الساعة 9:00 م.

ثم يلتقي منتخبي فرنسا وبولندا في الخامسة عصر يوم الأحد 4 ديسمبر.

فيما يلعب المنتخب الإنجليزي أمام السنغال في التساعة مساء 4 ديسمبر أيضاً.

ويتواجه فريقي اليابان وكورواتيا يوم الأثنين 5 ديسمبر في الخامسة مساءَ.

ثم يلعب فريق البرازيل أمام كوريا الجنوبية في نفس اليوم عند التاسعة.

تلعب المغرب مع اسبانيا يوم 6 ديسمبر عند الخامسة.

ثم تواجه البرتغال سويسرا عند التاسعة من مساء نفس اليوم.

المتأهلين لدور الـ 8 من كأس العالم

بدأت منافسات دور الـ 16 من كأس العالم فيفا قطر 2022 أمس السبت 3 ديسمبر 2022 :

في المباراة الأولي فاز المنتخب الهولندي علي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3/1.

ثم أحرز أهداف المباراة كل من مميفيس ديباي ، و دالي بليند ، و دينزل دومفريس لهولندا ، و أحرز هدف أمريكا حاجي رايت.

ثم تأهلت الأرجنتين بالتغلب علي إستراليا بهدفين لهدف.

وأحرز الأهداف كل من ليونيل ميسي ، و جوليان ألفاريز للأرجنتين ، و هدف استراليا سجله إنزو فرنانديز.

ثم ضمن مواجهات اليوم الثاني من دور الـ 16 لعبت فرنسا أمام بولندا وتخطتها بنتيجة 3 -1.

أحرز الأهداف : أوليفيه جيرو ، و كليان مبابي هدفين لفرنسا ، وأحرز هدف بولندا روبرت ليفاندوفسكي.

ثم في الساعة 9:00 م جرت مواجهة بين إنجلترا والسنغال ، انتهت بتأهل انجلترا وخروج السنغال بنتيجة 3/0.

ثم أحرز أهداف اللقاء لإنجلترا كل من : جوردان هندرسون ، وهاري كين ، و بوكايو ساكا.

لقاءات اليوم الثاني والثالث من دور الـ 16