للمواطن تمويل سريع ب20 ألف ريال بدون كفيل وبهامش ربح منافس بلا تحويل الراتب

شركة أصول الحديثة للتمويل تقدم اليوم عرض تمويل سريع ب20 ألف ريال سعودي فأكثر من ذلك بدون كفيل غارم لكافة المواطنين السعوديين فقط لا غير حيث خصصت الشركة تلك التمويل لخدمة المجتمع السعودي بالمملكة عن طريق منحه تمويل يوفر له مطالبه الشخصية داخل السعودية بموافقة من اللجنة الشرعية الإسلامية كذلك وفرت الشركة التمويل الشخصي بمزايا عديدة ومنها الحصول على التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي في حالة تطبيق جميع الضمانات والشروط المطلوبة لذلك يجب التأكد قبل التقديم الإلكتروني على توفير جميع الشروط لضمان الحصول على أسرع تمويل شخصي ميسر بلا تحويل الراتب الشهري بفترات سداد مرنة للجميع حتى 60 شهر كأحد أهم الخدمات التمويلية المتوفرة للعملاء السعوديين بالشركة داخل المملكة.

المميزات المتوفرة للعملاء السعوديين عند طلب تمويل شركة أصول

شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية وضحت بتوفير التمويل الشخصي بكافة المميزات التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين داخل أراضي المملكة حيث أتاحت له التمويل الشخصي بدون كفيل لجميع موظفي القطاع الحكومي أو شبه حكومي كذلك وفرت الشركة التمويل بدون تحويل الراتب الشهري وإليكم التفاصيل اللازمة كما يلي:

أتاحت الشركة التمويل بدون كفيل تحت ضوابط وشروط محددة لابد من الإلتزام بها.

تمويل شخصي ميسر بدون تحويل الراتب الشهري عبر شركة أصول الحديثة للتمويل.

كذلك التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة لمدة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر عن طريق شركة أصول.

إيضًا التمويل عبر شركة أصول الحديثة بهامش ربح تنافسي بخلاف العديد من الشركات التمويلية الأخرى.

كافة الشروط والضوابط اللازمة للحصول على التمويل عبر شركة أصول

هناك بعض المطالب الأساسية للحصول على التمويل الشخصي عن طريق شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية ومنها توفير مدة خدمة أو فترة على رأس عمل تبدأ من ثلاث أشهر للعامل في القطاع الحكومي كذلك توفير مدة لا تقل عن ستة أشهر للعامين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الشروط الواجبة للتمويل التي سوف نوضحها اليوم بالتفصيل للجميع كما يلي بكل التفاصيل:

يشترط الحصول على التمويل الشخصي توفير دخل شهري ثابت يساوي خمسة آلاف ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدمين موظفين داخل القطاع الحكومي.

كذلك مطلوب من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة دخل شهري ثابت لا يقل عن ثمانية ألف ريال سعودي بالمملكة.

توفير مدة خدمة داخل العمل تبدأ من ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص.

يتطلب الآن تمويل شركة أصول الحديثة توفير مدة خدمة على رأس العمل لا تقل عن ثلاث أشهر للعامل في القطاع الحكومي فقط لا غير.

توفير إيضًا السن أو العمر المناسب للتقديم الذي يتراوح من 21 عام إلى 60 عام فقط لا غير.

كيفية التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة

هناك بعض الشروط الواجبة للتمويل لابد من توفيرها بالكامل كذلك يجب إرسال جميع المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب وغيرها من المميزات التمويلية المقدمة للمواطنين السعوديين لذلك يرغب العديد منهم معرفة طريقة التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية كما يلي بكافة التفاصيل: