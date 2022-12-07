200 ألف ريال عرض تمويل فوري بدون كفيل وبهامش ربح منافس وبلا تحويل الراتب

وفرت شركة أصول الحديثة للتمويل عرض تمويل فوري قد يصل إلى 200 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي كذلك أتاحت شركة أصول عرض خصم 2% من هامش الربح في حالة التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي التابع إلى الشركة في ذلك الوقت وهذا التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين ولكن بعد توفير كافة الإجراءات والشروط المطلوبة ومنها توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال فأكثر كذلك يجب توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 21 عام فأكثر من ذلك وغيرها من الشروط الأساسية اللازمة لهذا التمويل حيث عند التقديم يحصل العميل على الموافقة الفورية المطلوبة ويتميز بتوفير له تمويل شخصي فوري بالتقسيط الميسر بدون ضامن لمدة 60 شهر كذلك يعطى التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل للراتب وغيرها من المميزات المتوفرة للعملاء السعوديين فقط.

شروط الحصول على عرض تمويل فوري لدى شركة أصول الحديثة

تقدم الفترة الحالية شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية عرض تمويل شخصي فوري يصل إلى 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل غارم وبدون تحويل الراتب الشهري وليس ذلك فقط بل توفر التمويل مرابحة بالاسهم بدون ضرائب إضافية على المبلغ التمويلي ككل لذلك يرغب العديد التعرف على جميع الشروط المطلوبة قبل التقديم الإلكتروني على هذا التمويل الشخصي:

يشترط الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل توفير كفيل غارم إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص في السعودية.

كذلك الشركة تطلب في الوقت الراهن توفير الدخل الشهري المحدد الذي يبلغ 5000 ريال سعودي إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي.

كذلك مطلوب من موظفي القطاع الخاص توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 8000 ريال سعودي للموافقة على برنامج التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في المملكة.

لابد من توفير مدة خدمة على رأس العمل تبدأ من ثلاث أشهر للعامين في القطاع العام الحكومي كذلك تبدأ من ستة أشهر للعامين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

ما هي أهم مميزات برنامج التمويل الشخصي خلال شركة أصول الحديثة

تمكنت شركة أصول الحديثة للتمويل توفير التمويل الشخصي بمزايا عديدة حيث تمنح جميع عملائها موافقة فورية وسريعة عند التقديم الإلكتروني على التمويل كذلك يمكن الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل للراتب الشهري كأحد أهم المزايا التمويلية المتوفرة للأفراد عند طلب برنامج التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل وإليكم جميع الخصائص كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة لهذا العام: