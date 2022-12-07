نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1444 وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بعد أن تم الإعلان عن عودة صرف دعم المساعدات المقطوعة وهناك عدد كبير من السعوديين الذين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لمعرفة إذا كان المتقدم مستحق للدعم أم لا، حيث تعد المساعدات المقطوعة واحدة من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين المستحقين للدعم ويتم تحديد ذلك من خلال شروط التقديم التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يستهدف الدعم الأسر السعودية التي تعاني من الدخل المنخفض من محدودي الدخل و الأرامل والمطلقات والشيوخ من كبار السن وذوي الاحتياجات، ويبلغ قيمة دعم المساعدات المقطوعة من 10 الف ريال سعودي حتى 30000 ريال سعودي، وقد انقطع صرف دعم المساعدات المقطوعة لفترة ولكن بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إعادة صرف الدعم.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1444

مع اقتراب موعد صرف المساعدات المقطوعة ويبدأ جميع المسجلين في الدعم بالبحث عن طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لمعرفة قيمة الدعم المستحق و موعد صرف الدعم، وعبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يمكنك الاستعلام بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة خدمة الإستفسار عن المساعدات المقطوعة.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية المسجل بها أو رقم السجل المدني.

ثم قم بإدخال رقم الطلب في المربع المخصص له.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله بالشكل الصحيح في الخانة المخصص له.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

انتظر قليلاً وسيتم انتقالك إلى صفحة بيانات المساعدات المقطوعة وقيمة الدعم وموعد صرفه وكافة بيانات المستفيد.

ما هي شروط التسجيل في المساعدات المقطوعة 1444 ؟

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للقبول الحصول على دعم المقطوعة وهي:

يشترط أن يكون المتقدم من أصل سعودي أي سعودية الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو يعانى من الدخل المنخفض.

عدم امتلاك المتقدم أصول أو أموال مسجلة باسمه.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم الفرد عن 3000 ريال سعودي وللأسرة لا يزيد عن 8680 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم سجل تجارى.

طريقة تحديث بيانات المساعدات المقطوعة

يجب على جميع المستفيدين من دعم المساعدات المقطوعة تحديث بياناته بشكل دائم لكي يتم استمرار صرف الدعم للمستحق، طريقة التحديث هي:

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر على أيقونة المساعدات المقطوعة.

ثم قم بتسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

سيظهر أمامك بيانات المستفيد قم بتحديث البيانات التي تريد تحديثها.

ثم الضغط على إرسال.

من هم الفئات التي يحق لهم التقديم في المساعدة المقطوعة ؟

هناك بعض الفئات الاجتماعية التي يستهدفها برنامج المساعدة المقطوعة وهم:

الأسر السعودية التي تعاني من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل.

أسر السجناء الذين لا عائل لهم.

النساء من المطلقات والأرامل.

الأسر المهجورة (التي غاب عنها رب الأسرة) أو المتغيب.

الذين يعانون من إعاقة خلقية أو عجز.

موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين

بعد أن تم إيقاف صرف دعم المساعدة المقطوعة لعدد من الشروط، تم إعادة صرف دعم المساعدة المقطوعة للمستفيدين مرة أخرى، وموعد صرف دعم المساعدة المقطوعة لا يصرف بشكل شهري مثل دعم الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، بل يتم تحديده وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية ويصرف بشكل سنوي وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان عن موعد الصرف.

طريقة التقديم في المساعدات المقطوعة 1444

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقبول التقديم ويجب مراجعتها وإذا توفرت يمكنك التقديم بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة.

قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب على المساعدة المقطوعة.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة للتقديم.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

بعد أن تم إعادة صرف المساعدة المقطوعة وهناك عدد كبير من الأسر التي تبحث عن طريقة للاستعلام لذلك سنوضح لكم أخر وهي:

الدخول إلى بوابة الاستعلامات التابعة للمساعدات المقطوعة.

بعد ذلك قم بإدخال السجل المدني في المكان المخصص له.

سيظهر أمامك رمز مرئي للتحقق من الهوية.

قم بإعادة كتابة الرمز كما هو ظاهر أمامك.

ثم الضغط على أيقونة عرض.

سيتم انتقالك الى صفحة بيانات المساعدة المقطوعة للمستفيد.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في المساعدة المقطوعة

يقدم دعم المساعدة المقطوعة من وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وفي حالة توافق شروط التقديم يجب على الفرد تقديم الأوراق المطلوبة وهي: