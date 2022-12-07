بولندا تبحث مع تايوان استثمارات شركات أشباه الموصلات ورحلات جوية مباشرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 08:30 صباحاً - أعرب البرلماني البولندي فالديمار أندزل، عن أمله في أن يستثمر مصنعو أشباه الموصلات التايوانيون في بولندا، وذلك خلال اجتماع مع الرئيسة التايوانية تساي إينج ون تايبيه.

وقال أندزل، الذي وصل إلى تايوان يوم الاثنين في زيارة تستغرق خمسة أيام، إنه يتطلع إلى رؤية مزيد من التعاون الاقتصادي بين تايوان وبولندا -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وأضاف أندزل، الذي يرأس مجموعة الصداقة التايوانية في البرلمان البولندي، إن بولندا ترحب بشدة بأشباه الموصلات التايوانية ومصنعي التكنولوجيا الآخرين لإنشاء مصانع في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أعرب أندزل عن أمله في أن يقوم الجانبان أيضًا بإقامة رحلات مباشرة بين تايبيه والعاصمة البولندية وارسو، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستعزز التبادل الثنائي.

وتدعم بولندا تايوان في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا من الصين، بحسب أندزل، الذي قال إن البلدين يواجهان تهديدا من جار قوي -في إشارة إلى روسيا.

ويقود أندزل وفدا برلمانيا من الحزبين إلى تايوان من 5 إلى 9 ديسمبر.

وبدورها، أشارت تساي إلى أن زيارة المشرعين البولنديين تظهر دعمهم القوي لتايوان. وأعربت تساي عن أملها في أن تتمكن تايوان وبولندا من تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات والمساهمة معًا في وحدة الدول الديمقراطية.